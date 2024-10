Studiosus erweitert Europa-Programm

Italien ist nicht nur das Lieblingsreiseziel der Studiosus-Gäste, es eignet sich auch ideal für die entspannende Anreise mit der Bahn als Alternative zum Flug. Und dies gilt dank guter Nacht- und Expressverbindungen nicht nur für den Norden, sondern auch den Süden des Landes. So können die Gäste der neuen Reise „Golf von Neapel – Impressionen“ anstelle des Flugzeugs mit dem Hochgeschwindigkeitszug „Frecciarossa“ nach Neapel reisen. Dort erleben sie mit ihrer Reiseleiterin geschäftiges Großstadtleben, antike Spuren in Pompeji, den Vesuv und die Amalfitana.

Bei der neuen Reise „Toskana-Umbrien-Urbino – Wiege der Renaissance“, für die die Studiosus-Gäste die Bahn nach Florenz nehmen können, stehen Kunst und Kultur im Mittelpunkt. Dank perfekter Organisation geht es ohne Warteschlange in die Uffizien, auf ein toskanisches Landgut und in eine Kunstweberei in Perugia. Und auch nach Großbritannien kommt, wer möchte, mit dem Zug statt per Flug – mit dem Eurostar durch den Kanaltunnel. Zu den Highlights der neu aufgelegten Nordengland-Tour zählen drei Nächte im mittelalterlichen York und eine Dampferfahrt im Lake District.

Busreisen nach Italien, England und Frankreich

Zur neuen Piemontreise „Am Fuße der Berge“ geht es von München aus mit dem Bus. Dabei ist schon der Weg das Ziel, mit Stopps am Lago Maggiore und dem idyllischen Ortasee. Im Piemont treffen die Gäste einen Winzer, gehen auf Trüffelsuche mit einem Tartufaio und kosten cremiges Risotto. Die neue Studiosus-Reise „Südfrankreich im Komfortbus“ führt in zwei Wochen von Mannheim durch die Schweiz und an den oberitalienischen Seen entlang an die Côte d’Azur und nimmt auf dem Rückweg die schönsten Orte der Provence mit. Per Bus geht es ab Düsseldorf auch zur neuen Studiosus-Reise „Südengland – mit Muße“. Die Zugabe unterwegs: Gent und Brügge, zwei flämische Perlen.

Neue Reisen in Spanien, Portugal und der Türkei

Für alle, die das Land zum ersten Mal bereisen und sich einen Überblick verschaffen möchten, hat Studiosus die Reise „Portugal – zum Kennenlernen“ aufgelegt. In acht Tagen geht es von Porto bis Lissabon – mit einer Bootsfahrt auf dem Douro, Fado-Gesängen von Musikern in Coimbra und der ältesten Universitätsbibliothek Portugals, wo sich literarische Schätze und barocke Opulenz begegnen. Auch eine Nordspanien-Reise nach Asturien und Galicien ist neu im Europakatalog 2025.

Deutlich ausgebaut hat Studiosus 2025 sein Türkei-Angebot: Auf einer neuntägigen Reise in die Südosttürkei erleben die Gäste mit ihrer Reiseleiterin Kappadokien, den Berg Nemrut Dag und das Euphrattal. Zehn Tage geht es in der Osttürkei vom Schwarzen Meer zum Vansee. Und auf der „Großen Türkeireise“ warten in 16 Tagen sämtliche Höhepunkte zwischen Ankara und Istanbul. Ebenfalls neu im Studiosus-Programm: die zwölftägige Reise „Albanien-Nordgriechenland – zwischen Ägäis und Adria“ mit zwei Übernachtungen in Nordmazedonien.

Klimaschonend unterwegs

Neben den Flügen gleicht der Veranstalter auch die Treibhausgas-Emissionen aller Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind. (red)