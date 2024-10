KlimaLink: Neue Plattform zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks

Seit Juli testen Mitglieder des Vereins in einer Pilotphase die erste Version der KlimaLink Plattform, die gemeinsam mit der Klimaschutzorganisation atmosfair entwickelt wurde. Nun können auch alle weiteren Unternehmen der Branche auf die Plattform zugreifen, Emissionsberechnungen anstellen und mit den Klimafußabdrücken von Flügen und Hotelübernachtungen ihre KundInnen zur Klimawirkung der angebotenen Reisen transparent informieren.

Webinar zur neuen Plattform: Für eine Einführung in die KlimaLink Plattform bietet KlimaLink am 22., 23. und 24.10.2024 jeweils um 09.00 Uhr ein einstündiges kostenfreies Webinar an. Zur Anmeldung einfach eine Mail senden an saskia.sanchez@klimalink.org

Kostenfreier Klimarechner

Die Abfrage der Emissionsdaten über die B2B Plattform wird manuell vorgenommen. Um genaue Daten zu Flugemissionen zu erhalten, können Abflughafen, Flugnummer, Reisedatum und Buchungsklasse eingegeben werden. Der KlimaLink Rechner weist daraufhin die durch den Flug entstehenden Treibhausgasemissionen aus. Bei den Hotelemissionen wird ein Durchschnitt nach Sternekategorie und Energiemix in einer bestimmten Region berechnet, zukünftig sollen diese sukzessive durch spezifische Werte der jeweiligen Hotels ersetzt werden. „Es ist nur eine Frage der Zeit, dann werden auch diese Daten zur Verfügung stehen und bei KlimaLink angezeigt werden. Was ebenfalls noch in diesem Jahr in der Plattform implementiert wird, sind Emissionsdaten für KFZ und Bus. Somit können zum Ende des Jahres für Pauschalreisen bereits komplette Klimafußabdrücke berechnet werden", erläutert KlimaLink Geschäftsführerin Saskia Sanchez.

Für KlimaLink Mitglieder stehen über den manuell zu bedienenden Rechner hinaus auch automatisierte Wege der Datenübermittlung zur Verfügung. So können per Schnittstelle die Emissionswerte direkt in die Reisevertriebssysteme integriert und automatisch zu jedem Angebot zugespielt werden. Auf dieser Basis arbeiten die KlimaLink Mitglieder bereits daran, die Klimafußabdrücke der angebotenen Reisen zukünftig direkt am Point-of-Sale in ihren Buchungskanälen darzustellen. So können Reisende klimabewusste Buchungsentscheidungen treffen und der Reisevertrieb kann kompetent zu klimafreundlicheren Optionen beraten.

Geprüfte Berechnungsstandards

Als Grundlage für die einheitlichen Emissionsdaten dient der KlimaLink Berechnungsstandard für Reise-Emissionen. Ursprünglich im Futouris-Projekt „Klimabewusst reisen" in einem umfangreichen Dialogprozess mit VertreterInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt, werden die hier definierten Berechnungsmethoden inzwischen in der Zusammenarbeit bei KlimaLink kontinuierlich ergänzt und aktualisiert.

Die hohe Qualität des KlimaLink Berechnungsstandards wurde im Frühjahr 2024 offiziell durch eine unabhängige, akkreditierte Prüforganisation durch Bescheinigung der Konformität der Methoden im Mobilitätsbereich mit der ISO14083 zur Quantifizierung und Berichterstattung über Treibhausgasemissionen im Transportsektor bestätigt. (red)