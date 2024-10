RateHawk macht Bahnprodukt buchbar

Wie RateHawk heute mitteilte, hat die Plattform eine Vereinbarung mit RailEurope, der globalen Marke für europäische Zugbuchungen, getroffen. Das Produktportfolio von RailEurope umfasst führende Bahnunternehmen in ganz Europa, darunter die ÖBB in Österreich, Italo in Italien, Renfe und Iryo in Spanien, SBB CFF FFS und Rhätische Bahn in der Schweiz, TGV InOui in Frankreich, die Rail Delivery Group im Vereinigten Königreich, Eurostar in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Belgien sowie RegioJet in der Tschechischen Republik.

Neue Reiseoption

Fredrik Bonnalt, Leiter des Bereichs Non-Accommodation Supply bei der Emerging Travel Group, der Muttergesellschaft von RateHawk, sagt zur Einführung: „Bahnreisen bieten großartige Möglichkeiten für unsere Partner, da sie es ihnen ermöglichen, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und neue Kunden zu gewinnen. Reisebüros und Reisevermittler können jetzt Hotelaufenthalte zusammen mit Bahntickets offerieren und so eine nachhaltige Reisemöglichkeit anbieten. Außerdem kann die Reise selbst zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, da RateHawk aufregende Routen anbietet, darunter auch atemberaubende Fahrten mit dem Glacier Express.“

Björn Bender, CEO von Rail Europe, fügte hinzu: „Wir freuen uns, mit RateHawk zusammenzuarbeiten, um Bahnreisen für Reisefachleute in aller Welt zugänglicher zu machen. Diese dynamische Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, durch fortschrittliche Technologie nahtlose Reiselösungen anzubieten. Wir bei Rail Europe denken, dass Bahnreisen die beste Möglichkeit sind, Europa zu erkunden - nicht nur wegen ihrer Effizienz, sondern auch wegen ihrer positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Ich habe großes Vertrauen in die Vision und die Fähigkeit von RateHawk, den Schienenverkehr zu fördern, und gemeinsam hoffen wir, die Reisegewohnheiten in Richtung nachhaltigerer Optionen zu verändern. Durch die Ausstattung von Reisevermittlern mit den besten Tools zur Integration von Bahnangeboten wollen wir jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis für Reisende machen.“

RateHawk erwartet starke Nachfrage

Ein Vorteil der Einführung des neuen Produkts sei auch die intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die es Agents ermöglicht, Zugfahrkartenoptionen für den gesamten Tag in einem einzigen Fenster zu vergleichen. Diese Funktion vereinfache den Prozess für Reisebüros, da sie Optionen schnell nach Kundenpräferenzen filtern und so ganz einfach die beste Wahl für ihre Kunden treffen können. Außerdem können Reisen flexibel mit verschiedenen Zahlungsmethoden gebucht werden - darunter Zahlungen per Karte, Überweisung, Kreditlimit oder Überzahlungen oder per Zahlungslink-Option.

„Die Einführung unseres Bahnprodukts fällt mit dem Beginn der Herbstsaison zusammen und wir erwarten eine starke Nachfrage von Travel Management Companies (TMCs), die Geschäftsreisen für ihre Kunden buchen. Der Schienenverkehr gilt allgemein als die umweltfreundlichste Option und da viele Unternehmen der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks Priorität einräumen und ESG-Initiativen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihre Geschäftsreiseprogramme integrieren, so können unsere TMC-Partner aus diesem neuen Buchungsservice erheblichen Nutzen ziehen", so Bonnalt abschließend. (red)