Hurtigruten: Jennifer Klatt ist neue Sales Managerin DACH

Als langjährige Key Account Managerin bei TUI Cruises und Hapag Lloyd Cruises verfügt Klatt über breites Know-how in der Betreuung und Beratung von Vertriebskunden. Bei Hurtigruten betreut sie nun seit Anfang des Monats gemeinsam mit Sales Director Jens Hulvershorn und Hurtigruten-Urgestein Jochen Frech persönlich die Partner-Agenturen der Reederei.

Neu formiertes Sales-Team

„Wir freuen uns sehr, dass mit Jennifer Klatt eine Kollegin mit viel Erfahrung in der Touristik und im Kreuzfahrtmarkt zu uns gestoßen ist“, so Marius Griego VP Sales & Marketing DACH bei Hurtigruten. „Wir haben den Partnern versprochen, dass im Zentrum der neuen Vertriebsstrategie unsere B2B-Kunden und der direkte Dialog mit ihnen stehen. Mit dieser Verpflichtung gehen wir einen weiteren Schritt, dies einzulösen.“ Jennifer Klatt ergänzt dazu: „Ich fühle schon nach den ersten Tagen bei Hurtigruten, dass ich angekommen bin. Meine berufliche Expertise mit meiner Liebe zur Natur und Authentizität verbinden zu können – hier ist das möglich. Dazu ist die Begeisterung meiner Kolleginnen und Kollegen im Sales-Team für das Produkt einfach ansteckend.“

Unter der Leitung von Marius Griego als Vice President Sales & Marketing konzentriert sich das neu formierte Team in seiner Sales-Strategie auf Agenturen und Partner, mit dem klaren Ziel, gemeinsam das Geschäft auszubauen. Das Hurtigruten Sales-Team umfasst neben Jennifer Klatt, Jens Hulvershorn (Director Sales), Antje Herda & Patrick Schwieghusen (Inside Sales) und Jochen Frech (Key Account Manager).

Akzente im B2B-Geschäft & Marketing

Hurtigruten ist aktuell mit einer groß angelegten Marketing-Kampagne präsent. Durch die Ausspielung auf allen relevanten Kanälen über drei Monate werden aktuell mehr als 220 Mio. Kontakte erreicht. TV- und Radiospots, Printanzeigen und eine starke Präsenz in den digitalen Medien sorgen für maximale Aufmerksamkeit. Erstmals rückt Hurtigruten dabei seine Partner in sämtlichen Mediengattungen in den Fokus und positioniert Reisebüros prominent in TV-Spots als erste Anlaufstelle für die Reiseplanung. Ergänzt wird die Kampagne durch passgenaue Werbematerialien für Reisebüros.

Hurtigruten unterstützt seine Partner umfassend, um sie für die Beratung auszustatten. Alle Informationen sind im zentralen Agentur-Portal - Link dazu HIER - abrufbar, einschließlich Routen, Schiffsdaten, Katalogen, Bildern und Videos. (red)