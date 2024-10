Schmetterling launcht Smart Booking

Mit Smart Booking würden die Buchungsprozesse so vereinfacht, dass auch Quereinsteiger oder Aushilfskräfte im Reisebüro schnell und effizient Urlaubsbuchungen für Kunden abarbeiten können. Smart Booking funktioniere für Pauschalreise-, Nur-Hotel- oder Flugbuchungen gleichermaßen und ist systemtechnisch direkt mit XENA, dem Beratungs- und Vergleichstool, und dem Reservierungssystem NEO verknüpft, so der Technikspezialist in der Presseaussendung.

„Der Fachkräftemangel ist eine der zentralsten Herausforderungen für den stationären Reisevertrieb und wir haben mit Smart Booking jetzt eine Lösung geschaffen, die für unsere Reisebüropartner Abhilfe schaffen kann“, sagt Ömer Karaca, Geschäftsführer Schmetterling International. Als Teil des Technikpakets von Schmetterling International ist Smart Booking für die Reisebüropartner mit den Versionen „Look & Book“ oder „All-in-One“ kostenlos.

Smarter Buchungsprozess - ohne CRS-Kenntnisse

Neben dem großen Vorteil, dass Urlaubswünsche von KundInnen ganz ohne Kenntnis all der CRS-Codes durchgebucht werden können, weise Smart Booking eine Reihe besonderer, praxisrelevanter Features auf: Nach der Angebotsauswahl über XENA werden in einem ersten Schritt ergänzende KundInnenwünsche zum Hotel ausgewählt: Neben der Verpflegung und optionalen Zimmer-Upgrades sind bis zu drei typische Wünsche wie beispielsweise getrennte Betten, Poolnähe, ruhige Lage, Babybett, vegetarisch u.a.m. auswählbar. Zu jedem Auswahlkriterium werde der optionale Aufpreis direkt angezeigt und, wenn der Kunde das buchen möchte, zum Gesamtpreis der Reise hinzugefügt. Dasselbe gelte für die verschiedenen Hin- und Rückflugmöglichkeiten, die im zweiten Schritt angezeigt werden und ebenso einfach per Mausklick auswählbar seien. Nach Eingabe der Personendaten könne der Buchungsvorgang direkt oder als Option abgeschlossen werden. Eine Reisebestätigung und Einreisebestimmungen werde direkt ausgegeben, dazu gebe es eine Vorgangsübersicht, die jederzeit einen schnellen Überblick über sämtliche Neu- und Optionsbuchungen inklusive Stornierungen oder Stornoanfragen ermögliche, so Schmetterling weiter.

„Wir haben unser Smart Booking ganz genau auf die Anforderungen aus der Reisebüropraxis ausgerichtet, Beratungskompetenz und Upselling-Optionen integriert und alles auf Herz und Nieren durchgetestet. Reisebüros werden begeistert sein, ist sich Karaca sicher. (red)