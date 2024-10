Mit Star Clippers über den Atlantik in die Karibik

Die drei Großsegler nehmen von Europa aus Kurs auf ihre Winterfahrtgebiete in der Karibik und entlang der Pazifikküste Costa Ricas. Den Anfang macht das größte Fünfmast-Vollschiff der Welt, die Royal Clipper, ab dem 17. Oktober von Portugals Hauptstadt Lissabon aus. Vor den maximal 227 Passagieren liegen im Rahmen der insgesamt 15-Nächte-Reise 14 komplette Tage auf See, ehe sie in Bridgetown auf Barbados eintreffen. Die beiden kleineren Schwesterschiffe Star Flyer und Star Clipper folgen einige Wochen später. Während die Star Flyer nach dem Auslaufen aus Las Palmas auf Gran Canaria noch einen Zwischenstopp auf La Gomera einlegt und nach 13 Tagen auf See in Philipsburg auf St. Maarten eintrifft, fährt die Star Clipper von Gran Canaria aus über Teneriffa nach Bridgetown auf Barbados.

Preisbeispiel: Die 15-Nächte Reise an Bord der Star Clipper von 29. November bis 14. Dezember 2024, ab Las Palmas, Gran Canaria bis Bridgetown / Barbados, ist ab 2.900 EUR in der Außenkabine inklusive voller Verpflegung buchbar.

