ÖBB & WESTbahn bieten wieder 90% der Weststrecke

Die unwetterbedingten Streckensperren auf der Weststrecke haben zu starken Einschränkungen im Fern-, aber auch Nahverkehr geführt. Die neue Weststrecke muss bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Eine Entspannung bringt nun die Öffnung des zweiten Gleises der alten Weststrecke am 10. Oktober, die für mehr Planungssicherheit und Zuverlässigkeit für die Fahrgäste der ÖBB und WESTbahn sorgen soll.

Fahrplan ab 10. Oktober

Rund 90% des österreichweiten Fernverkehrsangebots werden die ÖBB ab dem 10. Oktober wieder anbieten können: In einem Halbstundentakt ist die Fahrt ab Wien in den Westen mit der ÖBB wieder direkt ohne Umsteigen möglich:

Der Railjet Xpress fährt ab 10. Oktober 2024 vom Hauptbahnhof Wien stündlich um ’57 nach Salzburg und weiter nach Tirol, Vorarlberg und München Der Railjet fährt stündlich um ’28 nach Salzburg. Mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 30 Minuten ist zu rechnen.

Auch die WESTbahn wird ihr Angebot wieder erhöhen und fährt im Halbstundentakt jeweils um ’15 und ’45 ab Wien Westbahnhof. Die Fahrzeitverlängerung auf der Strecke zwischen Wien und St. Pölten beträgt 23 Minuten. Auch die Direktverbindungen ab Salzburg weiter nach Tirol, Vorarlberg und München werden weiterhin vollumfänglich angeboten. Somit verfügt jede Bahn wieder über ein umfangreiches Zugangebot für ihre Fahrgäste, weshalb die gegenseitige Ticketanerkennung noch bis 9. Oktober gilt.

Zusammenarbeit im Sinne der KundInnen

Sabine Stock, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG, sagt dazu: „Wir als ÖBB sehen es als unsere wichtigste Aufgabe, ein zuverlässiges Angebot auf der Schiene für die Menschen zu bieten. Gerade in Krisenzeiten ist es daher wichtig, über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten -wir sind froh, dass gemeinsam mit der WESTbahn dieser Schulterschluss für mehr Stabilität für unsere Fahrgäste gelungen ist. Thomas Posch, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH, stimmt dem mit folgenden Worten zu: „Unser Ziel ist es, dass Reisende auf die Bahn vertrauen. Als WESTbahn ziehen wir mit den ÖBB in dieser außergewöhnlichen Situation trotz Wettbewerbsumfeld im Sinne unserer KundInnen an einem gemeinsamen Strang. Wir sind daher sehr froh, wieder ein verlässliches Mehrangebot für Bahnreisende auf der Weststrecke auf die Schiene zu bringen.“

Weitere Infos

Trotz des erweiterten Angebots auf der Weststrecke fallen gewisse Fernverkehrsverbindungen, wie beispielsweise einige IC-Verbindungen oder D-Züge, weiterhin aus. Ab heute, 4.10. stehen in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY die Infos für Verbindungen ab dem 10. Oktober zur Verfügung. Weitere Details sowie Informationen zu den aktuellen Fahrplänen sowie Fahrplananpassungen sind unter www.westbahn.at sowie www.oebb.at zu finden. (red)