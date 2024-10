TUI Magic Life TOP-Partner Reise 2024

Die TOP-PartnerInnen aus ganz Österreich starteten ihre Reise ab München und Wien direkt nach Rhodos. Begleitet wurden sie dabei von Baris Soysal, Sales Manager TUI Hotelbrands, Heinz Zangerl, Leitung TUI Österreich Veranstaltervertrieb, und Yoshitaka Nistl, TUI Österreich Vertrieb Außendienst. Ziel der Reisegruppe war der TUI Magic Life Plimmiri, der an der Südspitze der Insel gelegen ist.

Infos, Aktivitäten & Entspannung

Die jährliche TUI Magic Life TOP-Partner Reise ist fixer Bestandteil des TUI Magic Life TOP-Partner Programms und bietet allen PartnerInnen die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch. So bot das Programm der Reise auch heuer wieder eine bunte Mischung aus Kochkursen, gemeinsamen Freizeit- und Sportaktivitäten wie etwa Bogenschießen und Yoga sowie Relax-Möglichkeiten im Club und am Strand. Zusätzlich konnten die Reisenden in den Restaurants des Clubs die große kulinarische Vielfalt entdecken. Beim TUI Magic Life Forum erhielten die TOP-PartnerInnen von Baris Soysal einen Einblick in das kommende Geschäftsjahr mit spannenden Informationen zu Veränderungen und Neuheiten bei TUI Magic Life. Bei einem gemeinsamen Ausflug konnten die Teilnehmenden dann auch noch die Stadt Lindos an der Ostküste der Insel erkunden. Insgesamt hatten die Agents während der viertägigen Tour so zahlreiche Möglichkeiten, die Highlights des Clubs zu erkunden und sich vom umfassenden Programm des Resorts zu überzeugen. (red)