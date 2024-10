OneWorld Consulting: Messe-Aufritte für Spezialveranstalter

Next Slide

In einer zunehmend digitalisierten Welt wird der persönliche Kontakt zwischen Reiseanbietern und Kunden immer wichtiger. Das ist die Prämisse, die OWC seinem Konzept zugrunde gelegt hat. Im Mittelpunkt steht der persönliche Austausch mit interessierten Messebesuchern, die auf authentische Beratung und individuelle Produkte setzen. „Unter dem Namen ‚Individuelle Erlebnisreisen Weltweit‘ bieten wir einen Gemeinschaftsstand an, der speziell auf die Bedürfnisse von Reiseveranstaltern und touristischen Unternehmen zugeschnitten ist, die einen effektiven Messeauftritt wünschen, ohne sich um die logistische und organisatorische Planung kümmern zu müssen“, erklärt Nicole Glöckl, Director Business Development DACH von OneWorld Consulting.

Einzeln oder im Paket

Der Service von OWC verspricht vollständige Organisation und Betreuung des Messe-Auftritts, so dass sich der Veranstalter auf Beratungsgespräche fokussieren kann. Buchbar sind die Auftritte einzeln oder im Paket. OWC bietet den Gemeinschaftsstand nicht nur auf der Ferien-Messe Wien an, sondern auch auf den Reisemessen in Hamburg, Mannheim, München und der Fespo Zürich.

Die Standausstattung umfasst einen Beratungscounter mit Logo, Tablet und Katalogaufsteller, einen Katalogwand mit TV-Screen und eine Leuchtwand zur Präsentation. Je nach Größe bieten die Standvariationen Platz für vier bis sechs Veranstalter. Die Kosten für die Ferien in Wien liegen bei 3.847 EUR.

Kontakt: Für interessierte Spezialveranstalter steht Nicole Glöckl unter gloeckl@oneworld-consulting.at zur Verfügung. (red)