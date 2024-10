Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im September

Wie Sunny Cars in der Aussendung mitteilt, spielten im September insbesondere zwei Buchungsgruppen eine große Rolle: Zum einen all diejenigen, die gerne außerhalb der Ferien reisen, zum anderen alle mit anstehenden Schulferien. Denn rund zwei Drittel aller Buchungen im September bezogen sich auf den Zeitraum September und Oktober 2024, so die Analyse des Mietwagenanbieters. Dabei zeigt sich eine Destination deutlich als Gewinner: Portugal. Auch der Preisrahmen kommt den Urlaubslustigen entgegen, denn die im August gesunkenen Preise hielten auch im September weiter an.

Top-Zielgebiete im September

Im Gegensatz zu den Vormonaten 2024 schiebt sich Portugal deutlich nach vorne und steht auf Platz zwei, direkt hinter dem Dauerspitzenreiter Spanien. Noch nicht in den Top Fünf, aber knapp daran: Südafrika. Auch hier gilt der Zeitraum ab September als beliebte Reisezeit.

Ranking der Top-Zielgebiete im September 2024:

Spanien Portugal Griechenland Italien USA

Niedrige Preise & Last Minute

„Unser 33-jähriges Firmenjubiläum feierten wir im September mit einem Rabatt auf zahlreiche Buchungen“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Passend zu unserem Gründungsjahr 1991 gab es 19,91 EUR Nachlass. Daher liegt der Durchschnittspreis im September rund 20 EUR günstiger als noch im August.“ Was sich dennoch zeigt: Mit rund 400 EUR lagen im August die Buchungspreise so tief wie noch nie in diesem Jahr. Und dieses Preisniveau blieb auch im September weiter bestehen.

Der Oktober schließt bei Sunny Cars das Geschäftsjahr ab. Was sich in diesem fast vollendeten Jahr zeigt: Die meisten Mietwagenbuchenden setzen ganzjährig auf Last Minute. „In nahezu jedem Monat entfällt das Gros an Reservierungen auf den aktuellen Monat plus Folgemonat“, beobachtet Thorsten Lehmann. „Unser Tipp lautet weiterhin frühbuchen, um genau sein Wunschauto zu sichern.“ (red)