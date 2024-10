Cargo: Flughafen Wien & Asiana Airlines feiern 25-jähriges Jubiläum

Die Partnerschaft zwischen dem Flughafen Wien und Asian Airlines ist seit mittlerweile 25 Jahren ein wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Vernetzung zwischen Österreich und Südkorea. Anlässlich dieses bedeutenden Meilensteins feierten der Flughafen und die Airline mit Sang Wook HAM, Botschafter der Republik Korea in Österreich, Yun Kyu OH, Head of Cargo bei Asiana Airlines, Michael Zach, Senior Vice President Ground Handling & Cargo Operations der Flughafen Wien AG und Belina Neumann, Vice President Aviation Development der Flughafen Wien AG die langjährige Kooperation im Rahmen einer Abendveranstaltung.

25 Jahre Frachtverbindung

Asiana Airlines ist eine der führenden südkoreanischen Fluggesellschaften mit Sitz in Südkoreas Hauptstadt Seoul und Basis auf dem nahegelegenen Flughafen Incheon. Durch ihr globales Netzwerk verbindet sie wichtige Wirtschaftszentren in Asien, Nordamerika und Europa. Dank einer geografisch idealen Lage und exzellenter Abfertigungs-Infrastruktur nutzt die Fluggesellschaft den Flughafen Wien als europäisches Logistik-Drehkreuz.

Derzeit führt Asiana Airlines wöchentlich sechs Frachtflüge mit Boeing-747-Flugzeugen zwischen der österreichischen Hauptstadt und Incheon durch. Pro Flug werden im Schnitt 45 Tonnen Fracht (Im- und Export) befördert. Der Flughafen Wien spielt insbesondere für die Automobilproduktion in Zentral- und Osteuropa eine wichtige Rolle als Güterumschlagspunkt von und nach Asien. (red)