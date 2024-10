Beachcomber startet Korallenprojekt

In Zusammenarbeit mit der NGO Reef Conservation und der Europäischen Union hat Beachcomber Resorts & Hotels ein Programm zum Erhalt und zur Renaturierung von Korallenbänken initiiert: „Land Based Coral Culture for Restaurantion, Conservation and Education“. Der offizielle Startschuss fiel im Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, im Südwesten von Mauritius, in Anwesenheit des EU-Botschafters, Seiner Exzellenz Oskar Benedikt, dem Vorsitzenden von Reef Conservation in Mauritius, François Rogers, und dem CEO der Beachcomber-Gruppe, Stéphane Poupinel de Valencé. Die Initiative umfasst die Einrichtung einer Korallenbauschule im Meer sowie eines Institutes an Land mit einer Bildungsstätte, in der die Sensibilität für den Schutz der biologischen Vielfalt im Meer gestärkt werden soll. im

Vom Aussterben bedrohte Korallen schützen

Mauritius verfügt über eine 243m2 große Lagune, die durch ein 150m langes Riff geschützt ist, das 159 Korallenarten sowie 340 Fischarten beherbergt. Diese Korallenbänke sind allerdings stark geschädigt und bedroht. So ist der Bestand an lebenden Korallen rund um die Insel - in Zusammenhang mit der globalen Erderwärmung - von 50% im Jahr 2002 auf etwa 20% im Jahr 2018 zurückgegangen. Jüngste Studien zeigen auch, dass mehrere Korallenarten so selten geworden sind, dass sie vor dem lokalen Aussterben stehen. Die Initiative „Land Based Coral Culture for Restoration, Conservation and Education“ will diese Situation ändern.

Das auf fünf Jahre angelegte Projekt soll nun in den drei Phasen, Dokumentation, Aufzucht und Information, durchgeführt werden. In der ersten Phase wird demnach zuerst ein umfassendes Koralleninventar erstellt, zeitgleich werden die am besten geeigneten Gebiete für eine Wiederansiedelung ermittelt. In der zweiten Phase richten die Verantwortlichen im Paradis Beachcomber eine Korallenaufzuchtstation ein, in der sie seltene Korallen züchten, bevor sie in natürliche Riffe verpflanzt werden. Die dritte Komponente umfasst ein Bildungsprogramm mit einem Informationszentrum im Paradis Beachcomber, hier soll das Bewusstsein der EinwohnerInnen und der TouristInnen für die Bedeutung der Korallenriffsysteme geschärft werden. Das Zentrum wird Hotelpersonal, Gäste und Anwohner zu Workshops über die Bedeutung der Riffe einladen.

