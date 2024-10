TUI Live erleben-Tour in Dubai

Vom 18. bis 23. September reisten insgesamt neun Agents in Begleitung von Richard Steiner, TUI Österreich Key Account Manager Vertrieb, mit Emirates ab Wien nach Dubai. Um besonders komfortabel zu starten, wurde den Teilnehmenden am Abreisetag die Gelegenheit geboten, die Vienna Lounge von Emirates am Flughafen Wien zu besichtigen.

Besichtigungen & Höhepunkte

In der Stadt der Superlative angekommen besichtigte die Reisegruppe zudem über zehn Unterkünfte und übernachtete in vier unterschiedlichen Hotels. Eines dieser Hotels war das exklusive 25hours Hotel, das bei den Teilnehmenden besonders punktete. Zu den Highlights der TUI Live erleben-Tour zählten außerdem eine Yacht Tour inklusive Frühstück und der anschließende Helikopterflug über Dubai, der einen atemberaubenden Blick über die höchsten Bauten der Stadt bot. Zudem konnten die Agents am vorletzten Abend an einer Dune Dinner Safari Experience-Sunset Safari teilnehmen um auch die Schönheit der Wüste live zu erleben. (red)