Indigourlaub: Neuer Katalog zum Jubiläum

20 Jahre Indigourlaub: Grund genug für Geschäftsführerin Sonja Miko und ihr Team, im neuen Katalog 2025 die letzten beiden Dekaden Revue passieren zu lassen. Der österreichische Spezialveranstalter fokussierte sich dabei von Anfang an auf ganzheitliche Themen wie Yoga oder Qi Gong. Während 2005 allerdings nur eine kleine Auswahl an zehn Programmen in fünf Ländern zur Auswahl standen, ist Indigourlaub heute der zweitgrößte Yogareisen-Veranstalter im deutschsprachigen Raum. Die weltweiten Angebote reichen von Meditation über Kreativthemen bis hin zu Ayurvedakuren. Außerdem steht das Unternehmen für individuelle Beratung, Nachhaltigkeit und die drei veranstaltereigenen Retreat Center mit ganzjährigen Angeboten sowie vegetarisch-veganer Vollverpflegung.

Neu in 2025

Im "Mehr als Urlaub"-Katalog 2025 werden rund 800 Reisen in 20 Ländern präsentiert: Darunter neue Programmen in den eigenen Retreat Centern im oberösterreichischen Mühlviertel und auf Mallorca. Dabei setzt der Spezialveranstalter den Schwerpunkt auf eine Symbiose aus Yoga und Aktivität in der Natur - etwa Laufen oder Radfahren. Zeit und Ruhe für Kreativität und Schreiben finden Gäste bei Kreativworkshops wie: Vegan kochen lernen & Yoga im bayerischen Chiemgau oder Kunst und Meditation im oberösterreichischen Mühlviertel. Neu im Angebot ist auch die Reise in den Norden Schwedens, wo ein Schreibworkshop unter freiem Himmel und inmitten unberührter Landschaft beste Voraussetzungen für Entschleunigung und Inspiration bietet. Zusätzlich erweitern Programme zur Feldenkrais-Methode die Reisen. Die Bewegungslehre unterstützt die bewusste Körperwahrnehmung, um eingefahrene Muster zu erkennen und ermöglicht so eine effizientere motorische Abfolge. Im Norden der Malediven tauchen Indigourlauber über und unter Wasser in die Mission zum Erhalt der Lebensräume des Barefoot Eco Hotels ein.

Nachhaltigkeit ist Grundsatz

Seit der Unternehmensgründung 2005 ist Nachhaltigkeit eines der wichtigsten Elemente von Indigourlaub. Das Engagement des Veranstalters, Verantwortung zu übernehmen, besteht im Wesentlichen aus fünf Bausteinen: So ist der Spezialanbieter für Yogareisen seit 2018 von TourCert zertifiziert. Neben der finanziellen Unterstützung von Vereinen wie atmosfair, SONNE international und Sea-Watch spendet der Veranstalter darüber hinaus pro Gast und Nacht am Kleebauer Hof und im Mountain Retreat Center je einen Euro für wohltätige Organisationen. Für ihre engagierten MitarbeiterInnen gibt es Zuzahlungen zu Klimatickets, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Betriebsausflüge. Das Büro selbst hat Ökostandard. Und last, but not least werden Gäste angehalten, möglichst öffentlich anzureisen oder sich zwecks Fahrgemeinschaften zu vernetzen. Reiseziele, bei denen die Anreise mit dem Flugzeug notwendig ist, werden bis zu 100% kompensiert.

„Bei uns ist Nachhaltigkeit keine Floskel, kein Marketingtool oder gar Greenwashing. Ein wertschätzender Umgang mit der Umwelt, aber auch mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern ist Grundsatz unseres täglichen Tuns und unserer persönlichen Philosophie“, erklärt Sonja Miko.

Weitere Infos unter: www.indigourlaub.com