nicko cruises verlängert Frühbucher-Aktion für Flussreisen 2025

„Aufgrund der zahlreichen Anfragen von Gästen, die in den kommenden Wochen ihre Reisen für das nächste Jahr planen, haben wir uns entschieden, unser attraktives Frühbucherangebot bis zum 30. November 2024 zu verlängern“, erklärt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Frühbucher genießen nicht nur die Vorzüge einer größeren Auswahl an Terminen und Kabinen, sondern profitieren auch von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis“, ergänzt Laukamp.

Aktion für Flussreisen 2025

nicko cruises geht mit seiner Ultra-Frühbucher-Aktion in die Verlängerung. Bis Ende November können sich KundInnen so noch einen Preisnachlass von bis zu 300 EUR sichern. Das Portfolio des Stuttgarter Unternehmens umfasst dabei eine Vielzahl an Reisen entlang der schönsten Flüsse weltweit - von Europa-Reisen auf Rhein, Donau, Seine und Douro bis hin zum Mekong sowie dem Nil.

