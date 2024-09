Coral Travel & Ferien Touristik: Sommer 2025 buchbar

Der Veranstalter baut seine Hotelkapazitäten für den Sommer 2025 um ca. 15% aus, wobei im Mittelmeerraum in Andalusien und Portugal inklusive Madeira der höchste Ausbau zu verzeichnen ist. Neu im Portfolio sind unter anderem das 4-Sterne Porto Bay Falesia an der Algarve und das 4-Sterne Orca Praia auf Madeira. Etwa 30% der Portfoliosteigerung entfallen auf Ziele der Fernstrecke mit besonderem Fokus auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand, die Malediven, Mauritius und die Dominikanische Republik.

Malediven auch abseits der Resorts

Eine Neuerung ist die Aufnahme der nicht rein touristisch erschlossene Inseln auf den Malediven, wie zum Beispiel das 4-Sterne-Hotel Plumeria Maldives auf dem Vaavu Atoll, und die Cayo-Inseln in Kuba u.a. mit dem 4-Sterne Mojito Hotel Cayo Coco. Außerdem wurden weitere Angebote wie zum Beispiel das Coco Beach Hotel Jomtien für das preisbewusste Klientel und KundInnen im Luxussegment geschaffen. Als Beispiel ist das 5-Sterne Five Luxe Hotel in Dubai zu nennen, das erst in diesem Jahr seine Pforten geöffnet hat.

Nilkreuzfahrten auch im Sommer

Der von den KundInnen geschätzte „2-Stopp-Transfer“ in Teilen Ägyptens und der Türkei sowie die im Winter 2024 neu ins Programm aufgenommenen Nilkreuzfahrten werden auch in der Sommersaison 2025 angeboten. Die Nilkreuzfahrten mit der MS Nile Crown II, JAZ Nile Monarch, Sunrise M/S Semiramis 3 sind sowohl als Paket inkl. Hotelübernachtungen am Roten Meer ab/bis Hurghada, als auch als reine Nilkreuzfahrt mit Flug nach Luxor auf den Schiffen Sunrise M/S Mahrouse Nile und Steigenberger Royale buchbar. Nach dem „Soft-Opening“ im Sommer 2024 sind die beiden Reiseziele Marokko und Albanien nun auch über die ganze Saison unter der Marke Ferien Touristik buchbar. (red)