Mit MSC Cruises die Festtage auf hoher See verbringen

sowohl an Bord als auch an Land Festtagsstimmung versprechen.

Die MSC Preziosa geht diesen Winter ab/bis Hamburg auf City-Hopping-Tour durch die Nordsee und den Ärmelkanal mit Rotterdam (für einen Stopp in Amsterdam), Zeebrügge bei Brügge, Le Havre für einen Ausflug nach Paris und Southampton für einen Tag in London. So haben Reisende die Möglichkeit an Land Weihnachtsmärkte zu erkunden und winterliche Aktivitäten wie Schlittschuhfahren im Londoner Hyde Park oder auch die Licht-Installationen des Winter Glow in Brügge zu bestaunen. Und auch an Bord wartet ein winterliches Programm mit festlichen Dekorationen auf die Gäste.

Im Mittelmeer an Bord der MSC World Europa

Die MSC World Europa hingegen bringt ihre Gäste zu den Weihnachtstraditionen des Mittelmeers. Zu den Highlights die Reisende auf dieser Kreuzfahrt erleben werden zählen neben den traditionellen Weihnachtsmärkten unter anderem auch der große Christbaum am Piazza de Ferrari in Genua oder auch der Lichterzauber am Teatro Massimo in Palermo. Das wichtigste Thema in der Vorweihnachtszeit in Italien sind jedoch die aufwändig gestalteten Krippen, die es sowohl in Rom, als auch in Palermo und Genua bestaunen gibt. Aber auch die weiteren Zielen - Valetta, Barcelona und Marseille - versprechen Winterzauber und weihnachtliche Traditionen.

Weitere Routen im Mittelmeer:

Neben der MSC World Europa sind auch die MSC Sinfonia, die MSC Fantasia und die MSC Lirica über die Weihnachtszeit im Mittelmeer im Einsatz. Ab/bis Bari reist die MSC Sinfonia nach Piräus bei Athen, Izmir für einen Ausflug nach Ephesus, Istanbul und Korfu. Die MSC Fantasia nimmt Kurs auf La Goulette, den Hafen von Tunis (Karthago). Auf dem Weg dorthin besucht sie Neapel und Palermo und kehrt über Barcelona und Marseille zurück. Die MSC Lirica geht auf eine winterliche Insel- und Städtetour und besucht von Valencia aus Sardinien, Civitavecchia bei Rom, Livorno bei Pisa, Marseille und Palma de Mallorca.

Weihnachtliches Bordprogramm

Ab dem ersten Dezember hält das Weihnachtsfest auch Einzug im Kids Club. Ein Highlight wird das Santa’s Extravaganza in der Weihnachtswoche sein. Dann parkt der Weihnachtsmann seinen Schlitten an Bord der MSC Flotte und bringt Kindern von 0 bis 11 Jahren ein Geschenk im großen Theater. Außerdem erwartet die Kinder einmal pro Kreuzfahrt eine große Weihnachtsparade mit dem MSC Maskottchen Doremi und dem Lego Seemann. Das Doremiland, der Kinderbereich auf jedem Schiff, wird weihnachtlich geschmückt und der Advent ist Teil aller Kinder-Aktivitäten. Auf die Teenager warten ein Xmas-Flashmob, eine Talentshow sowie ein eigener großer Weihnachtsball.

Aber auch den Erwachsenen wird weihnachtliche Unterhaltung geboten: so sorgen Workshops, in denen Adventsdekorationen und besondere Geschenke kreiert werden, Ratespiele zum Thema Advent, Liederabende oder Weihnachtskaraoke für ein passendes Rahmenprogramm. Abends warten Highlights wie die Let it Snow…-Party mit Schneekanone oder Theater-Produktionen im Broadwaystil, wie die MSC Christmas Show, auf die Gäste.

