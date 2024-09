Ikarus Tours stellt Expeditions-Seereisen Katalog 2025/26 vor

Gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Polarnews hat der Studien- und Erlebnisreiseveranstalter wieder eine vielseitige Palette auserwählter Expeditions-Seereisen für die Saison 2025/26 zusammengestellt. So finden sich in dem neuen 108-seitigen Reisekatalog neben einigen altbewährten und fest etablierten Klassikern wie die mit deutschsprachiger Polarnews-Reisebegleitung durchgeführten Expeditions-Seereisen Falkland - Südgeorgien - Antarktische Halbinsel oder die Spitzbergen-Umrundung, auch einige neue außergewöhnliche Reiseziele und -routen in die polaren Regionen wieder.

Weltweite Expeditionsreisen 2025/26

Für Liebhaber von Eis-Expeditionen auf dem Schiff stehen beispielsweise eine Reise ins unbekannte ostantarktische Neuschwabenland, eine Durchquerung der Nordwestpassage oder eine Reise in das winterliche Kanada oder nach Grönland zur Verfügung. Brandneu im Programm findet sich auch ein Segeltörn mit dem Zweimaster Meander", der mit nur 10 Passagieren an Bord im Juni 2025 für ein ganz besonderes Abenteuererlebnis auf Spitzbergen sorgt.

Neben den beliebten Expeditions-Seereisen auf kleinen Schiffen und mit entspannter Bordatmosphäre in den Polarregionen bietet Ikarus Tours aber auch ebenso spannende Reiseerlebnisse in wärmere Gefilde an: So lassen sich zum Beispiel Neuseelands Küstenlandschaften entdecken, Japans Inselwelt umrunden oder einige der Inseln Indonesiens bis nach Papua Neuguinea erkunden.

Abgerundet wird das Reiseerlebnis mit regelmäßigen Zodiactouren und Landexkursionen - stets begleitet durch ausgebildete NaturführerInnen und ExpertInnen, so dass Reisende ihre Ziele immer besonders intensiv erleben können und sehr oft „ganz nah dran“ sein werden.

Zur Beratung und Buchung stehen die Expeditions-Expertinnen Kerstin Stock-Knecht (Tel. 06174-2902-50, stock@ikarus.com) und Christina Stein (Tel. 06174- 2902-43, stein@ikarus.com) jederzeit gerne zur Verfügung. Reisebüros erhalten aber der ersten Buchung mindestens 10% Provision auf den Grundreisepreis. Bei einigen Expeditions-Seereisen ist die Buchung einer halben Doppelkabine auf Anfrage möglich.

Neben dem neuen Katalog Expeditions-Seereisen 2025/26 haben Polarnews und Ikarus Tours außerdem eine neue Ausgabe des Polarnews-Magazins herausgebracht. Diese 32. Ausgabe im mittlerweile 20. Jahr ihres Erscheinens berichtet auf mehr als 70 Seiten über spannende Neuigkeiten aus den polaren Regionen, wie u.a. über das Schlafverhalten von Pinguinen und Seeelefanten, über eine Antarktisüberwinterung einer Frauengruppe, über Mikroplastiken in Polargewässern und über eine besondere Expedition ins Rossmeer.

Weitere Infos unter: www.ikarus.com (red)