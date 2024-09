TUI gibt Hotel- und Radtouren-Tipps für Österreich

Im Herbst sind Radtouren in Österreich dank der milden Temperaturen und farbenprächtigen Bergwelten besonders angesagt. Mit den TUI-Tipps für die Steiermark, Kärnten und Tirol ist auch wirklich für jeden Radfahrtyp die passende Tour dabei. Egal ob UrlauberInnen gemütlich die üppige Natur vom Sattel aus erkunden wollen oder den Adrenalinkick auf zwei Rädern bei rasanten Bergabfahrten suchen.



Steiermark: TUI Blue Schladming

Die Steiermark bietet ideale Bedingungen für jeden Biker. Ob Schladminger Tauern oder Dachsteinmassiv - in der Region Schladming-Dachstein warten unvergessliche Radtouren mit variierendem Schwierigkeitsgrad, spektakuläre Single-Trails und Bike-Parks für die ganze Familie. Das moderne TUI Blue Schladming liegt direkt an der Talstation der Planai, dem Schladminger Hausberg mit einem großen Bikepark für EinsteigerInnen sowie Profi-DownhillerInnen, und bietet aktiven Gästen mit mehreren Saunen sowie einem geräumigen Ruheraum Entspannung nach einer anstrengenden Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Blue Schladming kosten mit Anreise z.B. am 21. September ab 225 EUR p.P. im DZ mit Frühstück.

Kärnten: Robinson Club Landskron

In Kärnten bieten sich rund um den Ossiacher See zahlreiche Radtouren zum Erkunden der Umgebung an. Von leichten Familientouren bis hin zu anspruchsvollen Strecken mit knapp 100km Länge ist für jeden Radfahrtyp die passende Tour dabei. E-Bike Fans finden hier spezielle E-Bike Touren, wie etwa jene von Ossiach nach Velden mit Überquerung der Ossiacher Tauern auf rund 1.000m Seehöhe. Im Robinson Club Landskron direkt am Ossiacher See wird Biken groß geschrieben. Von der Bike-Station aus, die hochwertige Mountain-, Touren- sowie E-Mountainbikes nach Verfügbarkeit anbietet, kann man direkt losradeln - entweder alleine, zu zweit oder in der Gruppe mit Gleichgesinnten. Der Club bietet geführte Halb- und Ganztagesradtouren an und ist umgeben von zahlreichen Radstrecken für jede Alters- und Leistungsklasse. Preisbeispiel: Drei Nächte im Robinson Landskron kosten mit Anreise z.B. am 7. Oktober ab 380 EUR p.P. im DZ mit Vollpension.

Tirol: Das Kronthaler

Auch Tirols größter See, der Achensee, lädt im Herbst zu genussvollen Radrundfahrten ein. Im Naturpark Karwendel stehen Bikern kilometerlange Trails im alpinen Gelände zur Verfügung. Die einzigartige Tiroler Landschaft mit ihren bizarren Felsformationen und urzeitlichen Wäldern macht Radtouren hier zu einem besonderen Erlebnis. Das Kronthaler Hotel, das sich am Waldrand auf knapp 1.000m Seehöhe in Achenkirch befindet, bietet für Radfans optimale Bedingungen. Von bunten Panoramarunden über herausfordernde Höhentouren bis hin zu entspannten Touren rund um den Achensee wird hier Genießern und Aktiven eine große Vielfalt geboten. Wer gerne Neues ausprobiert, kann sich in der hauseigenen Shoppingmeile ein hochwertiges Bike bzw. E-Bike seiner Wahl ausleihen. Für Entspannung nach einer Tour sorgt der großzügig angelegte Wellnessbereich mit In- und Outdoor-Pool, Ruhe-Relax-Zone sowie zahlreichen Saunen. Preisbeispiel: Drei Nächte im Das Kronthaler kosten mit Anreise z.B. am 7. Oktober ab 565 EUR p.P. im DZ mit Vollpension. (red)