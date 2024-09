Anex Gruppe: Lothar Münzenthaler wird Product Director

Als Product Director verantwortet Münzenthaler seit 1. September 2024 das Produktmanagement für Europa, die Arabischen Länder und die Fernstrecke für die Veranstaltermarken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen.

Versierter Touristiker

Der gelernte Reiseverkehrskaufmann, der zuletzt das Produktmanagement Vorderer Orient bei der FTI-Tochter BIGXtra geleitet hat, ist in der Branche kein Unbekannter. Münzenthaler war viele Jahre bei der Dertour GmbH in Frankfurt im Produktmanagement tätig, zuletzt als Hauptabteilungsleiter Mittelmeer Ost und West. Bei Anex Tour wird er an Geschäftsführer Yasir Karaçor berichten.

„Mit Lothar Münzenthaler konnten wir einen sehr erfahrenen Kollegen, der sich exzellent im Produktmanagement auskennt, für unser Unternehmen gewinnen. Ich freue mich sehr, mit ihm und dem gesamten Team unser Portfolio für alle Marken weiter auszubauen und die Expansion der Anex Gruppe auf dem deutschen Markt voranzutreiben“, sagt Yasir Karaçor, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH. (red)