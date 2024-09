Neue Veranstaltermarke: Dertour International

Dertour International ist die neue Veranstaltermarke des in der Schweiz ansässigen Veranstalters Dertour Suisse AG. "Dieser produziert in gewohnter Dertour-Qualität Reisen und Einzelleistungen für den deutschen und europäischen Markt", so der Veranstalter in der Aussendung. Wichtig für österreichische Agents zu wissen: Da es sich um eine Veranstaltermarke der Dertour Suisse AG handelt, ist ein separater Agenturvertrag notwendig.

Erweiterung des Portfolios

Durch die Erweiterung haben Reisebüros die Möglichkeit, auf ca. 10.000 zusätzliche Hotels zuzugreifen. Für den Herbst ist die Erweiterung um Pauschalreisen geplant. Mit der Integration der Marke Dertour International unter dem Kürzel DERT in den verschiedenen Vertriebssystemen wird das Hotelangebot im Bereich erdgebundene und Städtereisen somit nochmals deutlich vergrößert.

Weitere Informationen: ein FAQs dazu sind auf ComeCloser - Link HIER - hinterlegt bzw. steht das Vertriebsteam unter vertrieb@dertour.at gerne bei Fragen zur Verfügung. (red)