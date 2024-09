alltours: Buchungsboom bei Fernreisen

alltours verzeichne für den Winter 2025/26 einen Buchungsanstieg von 50% für Fernreiseziele. Gleichzeitig profitieren UrlauberInnen trotz der hohen Nachfrage von günstigeren Preisen: so seien die Angebote laut Angaben des Veranstalters im Schnitt 7% günstiger als noch im Vorjahr.

„Das Interesse an unseren Fernreisen für den kommenden Winter ist so hoch wie nie. Es besteht ein großes Bedürfnis, dem ungemütlichen Wetter in den Wintermonaten zu entkommen“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours. „Dank rechtzeitiger Erweiterung unserer Flug- und Hotelkontingente sowie einer günstigen Entwicklung des Eurokurses können wir erhebliche Preisvorteile an unsere Kunden weitergeben.“

Frühbucherrabatte bis Ende September 2024

Wer bis Ende September eine Reise für die kommende Wintersaison bucht, profitiert bei alltours noch von Frühbucherrabatten von bis zu 35%. „Im Oktober reduzieren sich diese Rabatte bei Fernreisen auf 15% und laufen dann mit Beginn der Wintersaison zum 1. November komplett aus“, erklärt Verhuven. „Wer früh bucht, hat somit nicht nur die größere Auswahl bei Flügen und Hotels, sondern spart auch bares Geld.“ (red)