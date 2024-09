RateHawk schließt sich mit paxconnect zusammen

RateHawk, eine B2B-Online-Plattform, spezialisiert auf Buchungen von Hotels, Flügen, Transfers und weiteren Reisedienstleistungen, hat heute eine Partnerschaft mit paxсonnect, einem Anbieter für Standardsoftware für den Reisevertrieb in der DACH-Region, bekannt gegeben. Dadurch können ReiseverkäuferInnen, die sich auf paxconnect verlassen, ab sofort nahtlos auf den umfangreichen RateHawk-Bestand mit über 2,6 Mio. Unterkunftsoptionen zugreifen und so ihre Buchungsprozesse optimieren.

Vorteile für ReiseverkäuferInnen

Hakan Duganci, Head of Sales paxconnect, freut sich sehr über die neue Partnerschaft: „Mit RateHawk als neue Datenquelle in der paxlounge können wir endlich einen langjährigen Wunsch vieler unserer Nutzer erfüllen. Für paxlounge ist die B2B-Hoteldatenbank von RateHawk ein weiterer Meilenstein in unserem Datenquellen-Portfolio und ein besonders wichtiger Partner im stark wachsenden Segment der Individualreisen.“

Christopher Jallah, Leiter des API-Vertriebs bei RateHawk ergänzt: „Durch die Partnerschaft mit einem der am weitesten verbreiteten Software-Anbietern in der Region wollen wir die Kundenzufriedenheit und -treue unserer DACH-Partner erhöhen. Das 2,6 Mio. umfassende Angebot von RateHawk wird durch die Integration von Angeboten von mehr als 260 globalen Hotelgroßhändlern, Bettenbanken, DMCs sowie 100.000 direkt unter Vertrag stehenden Hotels gespeist. Wir sind zuversichtlich, dass die Einbindung dieser umfangreichen Auswahl in paxconnect die Dienstleistungen von Reisevermittlern verbessern und sie in die Lage versetzen wird, die Wünsche aller Arten von Kunden zu erfüllen.“

Webinar zur Vorstellung von RateHawk in der paxlounge

Am 11. September 2024 um 14:00 Uhr wird RateHawk in Zusammenarbeit mit paxconnect ein gemeinsames Webinar veranstalten, in dem die Referenten die Funktionen der neu integrierten Schnittstelle vorstellen und die Möglichkeiten aufzeigen werden, welche diese für Expedienten bietet.

Anmeldung zur Online-Schulung HIER (red)