DRV: Neue Podcast-Folge mit Carolin Dannert von Sunny Cars

„Benefits müssen zum Unternehmen passen”, berichtet Carolin Dannert. Die Leiterin Personal bei Sunny Cars schildert ihren Ansatz, Unternehmenskultur und Benefits bestmöglich in Einklang zu bringen, um so die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu fördern. Dannert teilt die Benefits dabei in die Kategorien „Nice-to-have“ und „Must-have“ ein. Die Möglichkeit im Home Office zu arbeiten sei unverzichtbar: „Wenn man das heutzutage nicht anbietet, ist man einfach nicht up-to-date“, konstatiert sie. Was es darüber hinaus mit dem Sunny Cars Mitarbeiterhaus, der Ausgestaltung von Benefits in unterschiedlichen Ländern und der Unternehmenskultur als Benefit auf sich hat, ist ab sofort auf drv.de nachzuhören.

"Das geht! - Ein DRV-Podcast"

Der Podcast des DRV ist seit Anfang Juli on air. Unter drv.de und auf weiteren Podcast-Plattformen stehen die einzelnen Folgen zum Download und Anhören zur Verfügung. Die Hosts - Ulrike Katz, DRV-Vizepräsidentin, und Podcaster Roman Borch - locken aus ihren Gästen gute Tipps und Ideen zum Nachmachen. Neue Folgen gibt es im zweiwöchentlichen Rhythmus immer donnerstags.

Link zum Podcast HIER (red)