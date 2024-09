Coral Travel erweitert Führungsteam

Zum 1. September 2024 hat Daniel Zingsheim seine Arbeit als Deputy Managing Director Digital Development aufgenommen. In seiner Verantwortung liegen künftig die Betreuung und Weiterentwicklung sämtlicher IT-Systeme und auch die Beziehungen zu den IT-Partnern. Zuvor war Zingsheim in verschiedenen Positionen bei der TravelTainment GmbH und der Peakwork AG tätig.

Hicabi Ayhan ist als Director Product Management zu Coral Travel Deutschland gestoßen. Er war zuletzt als Strategic Destination Officer für die Türkei und Nordzypern bei der FTI Touristik GmbH München beschäftigt.

Investition in Wachstumsstrategie

Koray Çavdır, Geschäftsführer von Coral Travel Deutschland und verantwortlich für die Region Zentraleuropa (Österreich, Deutschland, Schweiz), freue sich über die beiden neuen Mitglieder des Management-Teams. Mit ihrer Unterstützung werde Coral Travel Deutschland die ambitionierten Ziele in Deutschland und Europa mit großen Schritten weiterverfolgen. So sehe die mittelfristige Planung ein nachhaltiges Wachstum auf eine Million Gäste und eine Milliarde Euro Umsatz vor. Çavdır sei zuversichtlich, dass das Unternehmen diese Ziele unter anderem dank der Investitionen in Personal und IT, die Produktvielfalt und die breite Palette an Reisezielen sowie und nicht zuletzt durch verstärkte Marketingaktivitäten und den Ausbau des Vertriebsnetzes, erreichen würde. (red)