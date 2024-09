Dertour Group übernimmt FTI-Technologietochter Anixe

Die Dertour Group gab gestern bekannt, das Technologieunternehmen Anixe mit Hauptsitz in Breslau (Polen) von der insolventen FTI Group zu übernehmen. Mit Anixe, einem führenden Anbieter von Technologie im Reisesektor, wolle die Dertour Group ihre Technologie-Kompetenz weiter ausbauen und zugleich die Grundlagen für zukünftige Content-Erweiterungen im Buchungssystem legen.

Investition in Technologieausbau

Anixe ist auf technologische Vertriebslösungen für die Reisebranche spezialisiert. Dazu gehört vor allem die Entwicklung von Software as a Service (kurz SaaS)-Produkten für Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, OTAs und Reisebüros sowie angegliederte Dienstleistungen in der Kundenbetreuung und -beratung. Mit der Akquisition investiert die Dertour Group gezielt in ihren Technologieausbau. Nach der Einführung des neuen Buchungssystems Atcom stehe bei der Dertour Group derzeit der Ausbau smarter Schnittstellen-Lösungen im Fokus. Diese sollen es ermöglichen, dass zukünftig noch mehr Content für Vertriebspartner verfügbar gemacht wird. (red)