Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im August 2024

Wie Sunny Cars mitteilt, stieg die Anzahl an Buchungen im August 2024 deutlich gegenüber dem letzten Vierteljahr. Dabei fällt auf, dass der am stärksten gebuchte Reisezeitraum auf September 2024 fällt. VerbraucherInnen profitieren dabei noch dazu von sinkenden Preisen - so liegt der durchschnittliche Buchungswert bei nur noch knapp über 400 EUR und damit so niedrig wie nie zuvor im Jahr 2024.

Top-Zielgebiete im August

Die Lieblingsdestinationen zeigen im August keinerlei Veränderung gegenüber den Buchungen des Vormonats. Da viele für September buchten bedeutet dies, dass die klassischen Mittelmeerziele bei Mietwagenreisenden nicht nur zur Hochsaison hoch im Kurs stehen, sondern auch im Frühherbst. Die große Beliebtheit der Vereinigten Staaten hält ebenso an, so dass die USA als einziges Fernreiseziel weiterhin in der Top-Liste stehen.

Folgende Zielgebiete verzeichneten im August 2024 die höchste Zahl an Anmietungen:

Spanien Griechenland Italien Portugal USA

Niedrigster Preis 2024

Der durchschnittliche Buchungswert liegt mit knapp über 400 EUR so tief wie noch nie in diesem Jahr. Rund 50 EUR sinkt der Preis gegenüber Buchungen im Juli 2024, fast 90 EUR im Vergleich mit den Preisen im Juni 2024. „Nach der Hochsaison pendeln sich die Preise wieder auf einer niedrigeren Basis ein“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Interessant ist daher vor allem auch der Vergleich mit dem Vorjahr. Hier sehen wir, dass die Preise wie schon im Juni und Juli 2024 fast exakt gleich sind wie im Vorjahresmonat. Wir sehen daran, dass sich die Preise stabilisieren und nur noch den regulären Schwankungen im Jahreszyklus unterliegen.“

Buchungen weiter kurzfristig

Last Minute lautet weiterhin die Devise vieler Mietwagenbuchender. Nicht nur die Reservierungen im August zeigen dies, wo viele Buchungen auf die Monate August, September und Oktober entfielen. Das Verhalten lässt sich über das gesamte Jahr beobachten, so Thorsten Lehmann. Dennoch rät er zum Frühbuchen: „Denn nur so bekommen Reisende auch sicher ihre Wunschkategorie beim Ferienauto.“ (red)