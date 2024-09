Österreich verzeichnet Nächtigungsplus

Gegenüber dem Vorjahr wurde von Mai bis Juli ein Plus von 0,8% auf 39,94 Mio. Nächtigungen erzielt. Dies ist das beste Ergebnis für den Zeitraum Mai bis Juli seit 1980. 70% der Übernachtungen entfielen auf Gäste aus dem Ausland, rechnete am Mittwoch die Statistik Austria vor.

Kleiner Dämpfer im Juli

Im Juli 2024 wurden in Österreich 18,67 Mio. Nächtigungen verzeichnet, das entspricht einem Rückgang von 0,7% im Vergleich zum Juli des Vorjahres. Eine Analyse nach Herkunftsländern zeigt, dass die Nächtigungen von Gästen aus Deutschland, Tschechien und Belgien rückläufig waren. Zunahmen wurden aus den Niederlanden sowie der Schweiz und Liechtenstein registriert.

Nächtigungszahl nur im Vor-Corona-Jahr überboten

Von Jahresbeginn 2024 an betrachtet wurden bis Juli 94,44 Mio. Nächtigungen gezählt, um 1,17 Mio. (1,2%) mehr als in der gleichen Periode des Vorjahres. "Seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen wurden in diesem Zeitraum nur im Jahr 2019 mehr Übernachtungen (95,10 Mio.) gemeldet", so die Statistiker. Bei den Ankünften wurden 27,38 Mio. Gäste (plus 2,9%) verzeichnet, wobei 19,07 Mio. Ankünfte auf Gäste aus dem Ausland und 8,31 Mio. auf Inlandsreisende entfielen.

Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt

Für Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) sind die Nächtigungszahlen "ein deutliches Zeichen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Österreich-Urlaubs auch für die ÖsterreicherInnen nach wie vor stimmt". Sie verweist auf einen klaren Trend zu Ferienwohnungen - so gab es in der gesamten Sommersaison 2013 3,5 Mio. Nächtigungen in gewerblichen Ferienwohnungen, während es 2023 bereits 8,6 Mio. waren. Ein Minus von 2,6% verzeichneten hingegen in der aktuellen Sommersaison die 3-Stern Betriebe. (APA / red)