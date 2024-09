TUI erwartet starke Wintersaison 2024/25

"Auf der Fernstrecke erwarten wir weiterhin ein starkes Wachstum bei Thailand und gewohnt hohe Zahlen bei den Malediven", so TUI-Österreich-Chef Gottfried Math. Im Trend liege außerdem Vietnam. Auf der Mittelstrecke seien die Kanaren in der heurigen Wintersaison weiterhin an der Spitze der beliebtesten Destinationen vor Ägypten und den Kapverden. Klar erkennbar sei darüber hinaus eine stärkere Nachfrage nach Apartmenturlauben. Auch die "Lust auf Luxus" halte an und Österreich bleibe die beliebteste Schneedestination.

Trends auf der Fernstrecke

Auf der Fernstrecke verbucht TUI neben einem starken Wachstum bei Thailand und gewohnt hohe Zahlen bei den Malediven auch eine steigende Nachfrage nach Dubai. Kenia und Singapur verzeichnen auf kleinerem Niveau die größten Zuwächse zum Vorjahreswinter. Neue Trenddestination unter den Fernreisezielen sei Vietnam. Passend dazu erweitert TUI hier das eigene Hotelportfolio und eröffnet im Dezember den Robinson Nam Hoi An. Auch Afrika rückt im Winter stärker in den Fokus unter anderem mit Sansibar als neues Ganzjahres-Trendziel. TUI sieht großes Potenzial für die Inselgruppe im indischen Ozean und wird daher zum Winter 2026/27 auch hier einen neuen Robinson Club eröffnen. Aktuell stützen vier TUI Markenhotels das Wachstum auf Sansibar, darunter die neue TUI Luxushotelmarke The Mora, die im Juni ihr erstes Hotel eröffnet hat.

TUI Länderranking Ferne:

Thailand Malediven Mauritius USA V.A.E.

Mittelstrecke: Kanaren bleiben Top-Ziel

TUI hat das Flugangebot auf die Kanarischen Inseln mit zusätzlichen Flugkapazitäten nach Fuerteventura und Lanzarote ausgebaut. „Nach einer längeren Pause haben wir unser Kanaren-Programm wieder mit zwei Flugverbindung von Wien nach Lanzarote erweitert und können damit neben Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura auch Pauschalangebote für diese vielseitige Insel anbieten“, sagt Gottfried Math. Für Individualisten und Selbstversorger baut TUI die Time to Smile Apartmentresorts auf allen großen Kanareninseln weiter aus.

Auch Ägypten bleibt ein Favorit für den Winterurlaub; angesagt sind die Reiseziele Hurghada und Marsa Alam. Die Kapverden starten mit guten Zuwächsen zum Vorjahr am 20. Dezember 2024 mit dem Direktflug ab Wien auf die Insel Sal in die neue Saison. „Ich freue mich sehr, dass der Direktflug nach Sal auf die Kapverden im vergangenen Winter von unseren Gästen so gut angenommen wurde und wir diese Flugverbindung fortsetzen“, führt Math weiter aus.

Österreich als Favorit bei SchneeurlauberInnen

Darüber hinaus informiert der Veranstalter, dass zwei neue TUI Kids Clubs in Österreich zur Wintersaison eröffnen: Zum einen das kleine Familienhotel TUI Kids Club Sonngastein in Bad Gastein, das Gästen 42 Zimmer und eine der größten Spiel- und Erlebnishallen Österreichs bietet. Zum anderen der neue TUI Kids Club Trebesingerhof im Lieser-Maltatal in Kärnten, der als Highlight über eine 100m lange Hotel-Wasserrutsche verfügt und Familien darüber hinaus viele Freizeitaktivitäten bietet.

Auch in den Top-Skigebieten im Zillertal, Wagrain und Saalbach Hinterglemm baut TUI das Angebot weiter aus. Bei Familien und Paaren gleichermaßen beliebt ist das Time To Smile Aparthotel Golden Lodges in Rauris im Salzburger Land.

TUI Länderranking Mittelstrecke:

Kanaren Ägypten Kapverden Türkei Österreich

Modernisierung & technische Neuerungen

Abschließend informiert der Veranstalter über die Modernisierung seines Filialnetzes. So sollen bis Ende 2025 alle TUI Das Reisebüro Standorte in Österreich ein neues modernes, nachhaltiges Shop-Design erhalten.

Zeitgleich zur Modernisierung der Filialen treibe TUI auch die Verzahnung der unterschiedlichen Vertriebskanäle wie der Webseite und der myTUI-App mit dem stationären Verkauf weiter voran. So sollen myTUI-App-NutzerInnen zukünftig exklusive Vorteile, wie beispielsweise attraktive und personalisierte TUI Coupons, die über alle Vertriebskanäle einlösbar sind, erhalten. Dabei soll auch das Reisebüro, in dem zuletzt gebucht wurde, stets mittransportiert werden, so dass Gäste die Möglichkeit haben, digitale Services in Verbindung mit der persönlichen Beratung flexibel und entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zu nutzen. (red)