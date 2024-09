Nachruf: Altan Tarakcı, Öger Tours

Mit großer Trauer und Bestürzung teilen wir Ihnen mit, dass unser geschätzter Kollege Altan Tarakcı, Leitung Produktmanagement Öger Tours, am 30. August 2024 nach längerer schwerer Krankheit verstorben ist.

Altan Tarakcı (18.11.1965-30.08.2024) war mit mehr als 30 Jahren Firmenzugehörigkeit bei Öger Tours nicht nur ein sehr langjähriger Kollege - er war ein hervorragender Türkeitouristiker der ersten Stunde, der das Unternehmen mit aufgebaut und den Türkeitourismus im deutschsprachigen Raum stark gemacht und geprägt hat. Ein immer engagierter Mitstreiter und Experte, der sich mit viel Herzblut für den Tourismus in der Türkei eingesetzt hat, und eine authentische Persönlichkeit, die wir sehr geschätzt haben. Durch seinen unermüdlichen Einsatz für das Team und das Unternehmen hinterlässt er einen unvergesslichen Eindruck in unserem Unternehmen, aber auch in unserer Branche.

Unsere Gedanken sind bei all jenen, die ihn gut gekannt und geschätzt haben. Im Namen der Geschäftsführung und des gesamten Teams sprechen wir der Familie unser tiefstes Beileid und Mitgefühl aus. Er hinterlässt eine Frau mit zwei Töchtern und einem Sohn. Wir wünschen ihnen viel Kraft und Zuversicht in diesen schweren Stunden.

Mit stillen Grüßen,

Yasir Karaçor, Geschäftsführung Anex Tour GmbH