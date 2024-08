Austrian Airlines verlängert Nahost-Flugstopp

Die beiden Städte werden bis inklusive 4. September 2024 nicht mehr angeflogen, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. Für von Streichungen betroffene Fluggäste bietet die AUA die Möglichkeit der kostenlosen Umbuchung oder Stornierung an.

Aktuelle Lage & weitere Fluginfos

Hintergrund sind die Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die einen Krieg im Nahen Osten befürchten lassen. Auch in die libanesische Hauptstadt Beirut werde man bis 30. September nicht mehr fliegen, teilte Lufthansa in der Vorwoche mit. Flüge in die jordanische Hauptstadt Amman und Erbil in der Autonomen Region Kurdistan im Irak finden jedoch seit Ende August wieder statt. (APA / red)