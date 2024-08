Flughafen Wien eröffnet E-Schnellladetankstelle

Eröffnet wurde die neue E-Schnellladestation heute im Rahmen eines Medientermins von Flughafen Wien-Vorstand Dr. Günther Ofner und DI Stefan Kovacs, Leiter des Bereichs Planung, Bau- und Bestandsmanagement der Flughafen Wien AG, gemeinsam mit den CEOs von Kostad, Oliver Dzijan und Günther Kostenberger, sowie Niklas Rameis, ENIO GmbH, Johann Dorner, HABAU und weiteren Vertretern von an der Projektumsetzung beteiligten Unternehmen.

Rund um die Uhr geöffnet

An der neuen E-Tankstelle, stehen KundInnen zwölf Ladepunkten an sechs Ladestationen rund um die Uhr an 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Mit einer Leistung von 360 kW pro Station kann in zehn Minuten ausreichend Strom bis zu rund 300km Fahrleistung aufgeladen werden. Die Bezahlung erfolgt kontaktlos mit allen gängigen Debitkarten; zum Tarif von 45 Cent pro Kilowattstunde.

Zu finden ist die neue E-Tankstelle gleich bei der Ein- und Ausfahrt auf das Flughafen-Gelände, direkt erreichbar von der Autobahn- und B9-Abfahrt.

Strom aus Photovoltaik-Produktion am Standort

Der Strom für die E-Schnellladestation komme laut Angaben des Airports unter anderem aus mehreren Photovoltaikanlagen am Flughafen-Standort. Mit rund 78.000 Solarpaneelen auf einer Gesamtfläche von insgesamt rund 46ha erzeuge der Flughafen Wien rund 46 Mio. Kilowattstunden Sonnenstrom. Damit decke der Airport etwa 50% seines Jahresstromverbrauchs, an sonnigen Tagen sogar mehr als der gesamte Standort verbrauchen kann, wie es in der Aussendung dazu heißt. (red)