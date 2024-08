Studiosus: Neuer kultimer-Katalog für Silvesterreisen

In Europa locken beispielweise Kulturtrips nach Berlin, Salzburg, Paris und Kopenhagen. Und in der Ferne können Studiosus-Gäste Silvester unter anderem in Istanbul, Marrakesch, Hongkong und Tokio feiern. Ebenfalls im kultimer-Angebot: Silvester in der Polarnacht erleben. Neben dem geführten Besichtigungsprogramm an der Seite des speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiters enthalten alle Angebote immer ein besonderes Highlight zum Jahreswechsel.

Silvester in Istanbul

Zwischen den Jahren, zwischen den Kontinenten: Bei der sechstägigen kultimer-Reise tauchen die Studiosus-Gäste im Topkapi-Palast und Blauer Moschee in die märchenhafte Welt der Sultane ein, schnuppern den Duft von 1001 Gewürzen auf dem Basar und entdecken die Bosporus-Metropole vom Wasser aus. Inklusive ist auch ein Silvester-Dinner mit prächtigem Blick über die Stadt.

Silvester in Paris

Flanieren an der Seine, Kunstgenuss im Louvre: Die fünftägige Paris-Reise aus dem neuen kultimer von Studiosus wartet mit zahlreichen Highlights auf. Neben einer Ballettaufführung am Neujahrsabend in der Opéra Bastille gehört sicherlich der Besuch von Notre-Dame dazu, die seit dem Brand von 2019 restauriert wurde und zum Jahresende den Besuchern ihre Pforten wieder öffnen wird.

Silvester in Salzburg

Die barocke Mozart-Stadt gehört zum Welterbe und ist insbesondere in der Winterzeit eine Reise wert. Bei der viertägigen kultimer-Reise entdecken die Studiosus-Gäste nicht nur das Mozarthaus, sondern erleben mit ihrem Reiseleiter auf einer spannenden Führung auch das DomQuartier. Auf Sisis Spuren geht es an den Wolfgangsee und nach Bad Ischl. Zu Neujahr heißt es dann Salzburg musikalisch im Großen Festspielhaus mit Klängen von Strauss, Bizet und Rodrigo.

Weitere Informationen unter: www.kultimer.com (red)