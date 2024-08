Mit alltours zu berühmten Drehorten reisen

Sich einmal auf die Spuren von Tom Hanks in „The Da Vinci Code - Sakrileg“ begeben, oder auf den Straßen fahren, wo sich die Autorennen aus der erfolgreichen Filmreihe "Fast & Furious'" abspielten - sogenannte Set-Jetter machen genau das. Sie reisen zu den Schauplätzen, wo ihre Lieblingsserie oder große Blockbuster gedreht wurden. alltours stellt einige solcher Reiseziele inklusive Hoteltipps vor.

Malta für Game of Thrones-Fans

Eines der Reiseziele, die aufgrund ihrer historischen Kulissen und spektakulären Felslandschaften eine große Rolle für internationale Film-Sets spielt, ist Malta. Die Mittelmeerinsel diente zum Beispiel als Drehort für Filme wie "The Da Vinci Code - Sakrileg", "Napoleon", für Serien wie "Game of Thrones" oder die Ende des Jahres erscheinende Fortsetzung von "Gladiator".

Manche Filmkulissen bleiben nach Abschluss der Dreharbeiten der Nachwelt erhalten. Zum Beispiel das Filmdorf Popeye-Village Sweethaven in der Anchor Bay im Nordwesten Maltas. Und dank des mediterranen Klimas lohnt sich ein Urlaub auf Malta zu jeder Jahreszeit. So kann ein Trip zu den Drehorten auch ideal mit einem Badeurlaub kombiniert werden, beispielsweise mit einem Aufenthalt im db Seabank Hotel & Spa in Mellieha oder db San Antonio Hotel & Spa in Qawra.

Drehorte auf den Kanarischen Inseln



Auch die Kanarischen Inseln ziehen regelmäßig große Hollywood-Produktionen an. So wurde zum Beispiel der sechste Teil der "Fast & Furious"-Reihe rund um die Brücke Cuesta da Silva im grünen Norden Gran Canarias sowie in den Orten Adeje und Santiago del Teide auf Teneriffa gedreht.

alltours hat zahlreiche Hotels im Programm, von denen aus sich die Filmsets auf den Kanarischen Inseln sehr gut besuchen lassen. Die Hotels H10 Costa Adeje Palace und Princess Inspire Tenerife auf Teneriffa zum Beispiel befinden sich direkt an der Costa Adeje. Die Hotels Art Las Palmas by Mur oder Livvo Lumm in der Inselhauptstadt Las Palmas sind ideale Ausgangspunkte, um sich auf eine Tour zur Brücke Cuesta da Silva entlang der Nordküste Gran Canarias zu begeben.

Szenen des Marvel-Film "Eternals" entstanden unter anderem auf Fuerteventura, wie etwa in der Schlucht Las Peñitas und in den Sanddünen von Corralejo. Passend dazu hat alltours das Secrets Bahia Real Resort & SPA direkt am Strand im Programm.

Madeira für Star Wars-Fans

Für Star-Wars Fans ist das Dreams Madeira Resort Spa & Marina ein ideales Hotel, da es direkt in Canical und unmittelbar am Naturschutzgebiet Ponta de São Lourenço liegt. Dort wurden vergangenes Jahr Szenen für "Star Wars: The Acolyte" gedreht. Auch die Regionen um Boaventura und Fanal, in der der fast mystisch wirkende Lorbeerwald liegt, wurden zu Drehort für die galaktische Fernsehserie. Empfehlenswert ist auch das Hotel Porto Mare by PortoBay in Funchal.

Thailand: Drehort für The White Lotus

Serien-Fans der HBO-Serie „The White Lotus“ zieht es dagegen in die Ferne. Die Dreharbeiten der dritten Staffel der erfolgreichen Drama-Serie sind aktuell im Gange und Details zum Drehort sind ebenfalls schon bekannt: Die neue Staffel wird auf Koh Samui in Thailand gedreht. Auch auf Koh Samui hat alltours Hotels im Programm, unter anderem das Hotel Santiburi Koh Samui und das Samui Buri Beach Resort auf Koh Samui, die direkt am traumhaften Mae Nam Beach liegen. (red)