ERV & EA sponsern Florian Brungraber bei Paralympics in Paris

„Ich verfolge seit Jahren die Aktivitäten der paralympischen Bewegung. Daher freut es mich besonders, dass wir mit Florian Brungraber einen außergewöhnlichen Athleten bei seinen sportlichen Aktivitäten unterstützen. Bei der offiziellen Verabschiedung konnte ich ihm persönlich alles Gute für seinen Wettkampf in Paris wünschen“, sagt Wolfgang Lackner, Vorstandsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung.

Florian Brungraber, der am Olympiastützpunkt in Linz trainiert, hat sich bereits frühzeitig für die Paralympischen Spiele, die von 28. August bis 8. September in Paris stattfinden, qualifiziert. Zu seiner Teilnahme sagt der ambitionierte Sportler: „Mein Ziel ist eine Medaille bei den Paralympics in Paris. Es ist meine größte Motivation, die mir das harte Training erleichtert. Ich bin stolz darauf, in dieser Sportsaison und bei diesem wichtigen Ziel von der Europ Assistance und der Europäischen Reiseversicherung unterstützt zu werden“, zeigt sich Florian Brungraber motiviert, sportliche Höchstleistungen zu erbringen.

Wings for Life Botschafter

Mit der Teilnahme an wichtigen internationalen Bewerben hat Florian Brungraber Erfahrung: Er gewann bereits drei Bronzemedaillen bei den Triathlon-Europameisterschaften 2019, 2022 und 2023. Darüber hinaus holte er zwei Bronze- und eine Silbermedaille bei den Triathlon-Weltmeisterschaften 2021, 2022 und 2023. Bei den Paralympics in Tokio 2020 konnte er mit einer überragenden Leistung die Silbermedaille im Triathlon erreichen. 2022 erfolgte dann die Auszeichnung zu Europas Para-Triathleten des Jahres.

Parallel zu seiner sportlichen Karriere arbeitet Brungraber als Projektmanager für Wasserkraftwerke und ist auch als Motivationsredner und Botschafter für Wings for Life aktiv. Er nutzt seine Plattform, um das Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen von Menschen mit Behinderungen zu schärfen und andere zu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen. Sein eigener Traum: „Ich habe die Hoffnung, dass es mir irgendwann wieder möglich sein wird zu gehen. Und die werde ich mir auch nicht nehmen lassen“, zeigt sich Brungraber optimistisch.

Europ Assistance unterstützt 13 Para-AthletInnen

Mit dem Slogan „Look Up, See Beyond“ des ThinkAbility Programms möchte die Europ Assistance Group, die ein 100%iges Tochterunternehmen der Generali Group ist, möglichst viele Menschen dazu einladen, eine integrative Sichtweise auf Behinderung einzunehmen und sich von den außergewöhnlichen Leistungen der 13 AusnahmeathletInnen inspirieren zu lassen.

Die 13 Para-AthletInnen die weltweit unterstützt werden sind: Belgien: Man-Kei To (Badminton) und Wim De Paepe (Triathlon); Deutschland: Jakob Klinge (Radsport) und Lindy Ave (Leichtathletik); Frankreich: Benjamin Lacroix-Desmazes (Sitzvolleyball) und Alexis Bellanger (Schwimmen); Italien: Valeria Pappalardo (Schwimmen); Österreich: Florian Brungraber (Triathlon); Portugal: Carla Oliveira (Boccia) und Carina Paim (Leichtathletik); Spanien: Iñigo Llopis (Schwimmen); Thailand: Orawan Kaising (Leichtathletik); USA: Brittni Mason (Leichtathletik).

Interne Spendenaktion gestartet

Im Sommer starten die Europ Assistance und die Europäische Reiseversicherung parallel eine interne Aktion, die MitarbeiterInnen bis zum 15. September 2024 zu mehr Bewegung motivieren soll: Einen Spendenlauf, an dem alle MitarbeiterInnen des Unternehmens teilnehmen können. Für je 10.000 Schritte, die über eine App aufgezeichnet werden, spendet die Europ Assistance Group einen Euro an die Stiftung „Wings for Life“.

Die Stiftung mit Sitz in Österreich und Großbritannien unterstützt fast 300 Forschungsprojekte in 20 Ländern und trägt so zu konkreten Lösungen bei Rückenmarksverletzungen bei. Das Ziel des Laufs sind 40.000 Kilometer, was symbolisch dem Erdumfang entspricht. (red)