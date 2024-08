Loop-Termine 2025 für Luxusreiseverkäufer im DACH-Markt

Seit 2014 findet die B2B-Luxusreisemesse Loop regelmäßig für LuxusreiseverkäuferInnen von Reisebüros und Veranstaltern sowie auch MICE-EinkäuferInnen aus den deutschsprachigen Märkten Österreich, Schweiz und Deutschland statt und verbindet sie mit den hochwertigsten Hotel- und Luxusreiseprodukten aus aller Welt. Die Loop ist dabei sowohl Plattform für geschäftliche Beziehungen, bietet aber zeitgleich den Zugang zu einer wachsenden Community, die das ganze Jahr über in Verbindung steht. Der Austragungsort der loop hat sich seit 2022 ins Ausland verlagert, denn die Kombination aus Messeveranstaltung und gleichzeitig der Möglichkeit, vor Ort neue und einzigartige Luxushotels in der Destination durch pre- und post- Famtrips kennenzulernen, hat die Reisebürobranche überzeugt. Die Loop wird traditionell von aufwendigen Abendevents umrahmt, damit auch ausreichend Netzwerkmöglichkeiten bestehen und zugleich Inspiration und Entspannung vom Messealltag gewährleistet ist. Die Teilnahme an den Loops ist für Expedienten kostenlos.

Loop Termine für 2025:

Loop Leisure Spring in Italien:

Bei der Loop Spring 2025 treffen sich EinkäuferInnen und Anbieter aus der Luxusreisebranche, um Netzwerke zu bilden und Geschäftsbeziehungen zu fördern. Die Messe bietet einen exklusiven Rahmen für intensive Gespräche und geschäftliche Vereinbarungen - spezielle Events und Programme, die auf die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer abgestimmt sind, inklusive.



12. - 15. März 2025, Loop MICE Spring @ Borgo Egnazia, Italien

15. bis 19. März 2025, Loop Leisure Spring @ Borgo Egnazia, Italien

Loop Hours in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Eine Rundreise durch die sechs wichtigsten Städte im deutschsprachigen Raum: Die Loop Hours finden jeweils von 17 bis 22 Uhr statt und umfassen bis zu 25 internationale Aussteller aus dem Luxussegment, massig Kontaktmöglichkeiten sowie ein Networking-Dinner.



Frankfurt: 6. Mai 2025

München: 7. Mai 2025

Wien: 8. Mai 2025

Hamburg: 13. Mai 2025

Köln: 14. Mai 2025

Zürich: 15. Mai 2025

Loop Wellbeing im Oktober 2025

Die Loop Wellbeing ist eine exklusive Messe, die sich auf Luxusreisen mit dem Schwerpunkt Wellness/Wohlbefinden konzentriert. Sie richtet sich an Fachleute aus der Reisebranche, darunter Veranstalter und Agenturen, die sich auf Wellness- und Wellbeing-Reisen spezialisiert haben – oder in Zukunft ihren Fokus darauf legen wollen.

Loop Leisure Autumn in Abu Dhabi

Wie bei der Loop Spring treffen sich bei dieser Veranstaltung Einkäufer und Anbieter aus der Luxusreisebranche, um Netzwerke zu bilden und Geschäftsbeziehungen zu fördern. Die Messe bietet eine Plattform für intensiven Austausch und geschäftliche Vereinbarungen in einem exklusiven Rahmen mit speziellen Events und Programmen, die auf die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer abgestimmt sind.



9. bis 12. Oktober 2025, Loop MICE Autumn

12. bis 16. Oktober 2025, Loop Leisure Autumn

ReisebüroinhaberInnen und -MitarbeiterInnen aus dem DACH-Markt mit Schwerpunkt Luxusreisen können sich ab sofort HIER für eine Teilnahme bewerben.

Weitere Infos unter: www.loop-luxury-fair.com/en (red)