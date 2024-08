Die private Airline mit Sitz in Taipeh hat sich entschieden, ihre gesamte Frachtflotte von neun Boeing 777F-Langstreckenfrachtern mit den innovativen Riblet-Folien für den Flugzeugrumpf und die Triebwerksgondeln ausstatten zu lassen. Mit B-16786 wurde bereits ein erstes EVA Air-Frachtflugzeug am Heimatflughafen der Airline in Taipeh Taoyuan International Airport umfassend adaptiert. Die Umrüstung wurde von der EVA Air-Tochtergesellschaft Evergreen Aviation Technologies Corp. (EGAT) unter enger Anleitung von Lufthansa Technik durchgeführt. Das Flugzeug wird voraussichtlich Anfang September wieder in den kommerziellen Flugbetrieb aufgenommen.

Treibstoffersparnis und Emissionsreduzierung

Wie tip-online.at bereits HIER über die neue Technologie berichtet hat, ist AeroShark eine funktionale Oberflächenfolie, die der widerstandsreduzierenden Struktur von Haifischhaut nachempfunden ist. Sie besteht aus rund 50 Mikrometer großen Rippen - den sogenannten Riblets. Werden mehrere hundert Quadratmeter des Rumpfes und der Triebwerksgondeln damit überzogen, verringert sich der Reibungswiderstand des Flugzeugs so deutlich, dass der Treibstoffverbrauch und die damit verbundenen Emissionen um rund 1% sinken. Hochgerechnet auf die neun 777F-Flugzeuge der EVA Air bedeutet dies eine jährliche Einsparung von mehr als 2.500 Tonnen Kerosin und mehr als 7.800 Tonnen an CO2-Emissionen.

„Eva Air arbeitet kontinuierlich an ihrem Ziel, bis zum Jahr 2050 keine CO2-Emissionen mehr zu verursachen, und ist ständig auf der Suche nach den neuesten Technologien, um die CO2-Bilanz zu verbessern“, sagt Albert Liao, Executive Vice President Corporate Planning Division bei Eva Air. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Lufthansa Technik bei der Anwendung der treibstoffsparenden AeroShark-Oberflächentechnologie auf unseren 777F-Frachtflugzeugen. Wir werden die tatsächlichen Vorteile der Treibstoffeinsparung beobachten und evaluieren, ob weitere Flugzeuge mit dieser Technologie ausgestattet werden sollen.“

Lufthansa Technik verfügt derzeit über Musterzulassungen (STCs) für die AeroShark-Umrüstung von zwei Boeing 777-Typen, die inzwischen bei verschiedenen Fluggesellschaften weltweit in vollem Gange ist. Die weiteren Ziele sind: AeroShark weiterzuentwickeln, sowie Zulassungen für weitere Flugzeugtypen. (red)