Das neue „Made in Norway"-Siegel zeichnet Unternehmen aus Norwegen aus, die sich durch "herausragende Qualität und den Einsatz für Nachhaltigkeit" abheben. Ein anspruchsvoller Zertifizierungsprozess garantiert die Einhaltung höchster Standards. Das Siegel soll so die Wettbewerbsfähigkeit norwegischer Unternehmen auf dem internationalen Markt stärken. Die Initiative wurde am 21. August 2024 in Oslo feierlich vorgestellt und Hurtigruten ist eine von nur 22 norwegischen Marken, die bereits erfolgreich zertifiziert wurden.

Qualitätssiegel für Nachhaltigkeit

Mit der neu gegründeten Initiative wollen die Norwegische Regierung und Innovation Norway weltweit handwerkliches Können, Authentizität und Nachhaltigkeit aus Norwegen feiern. Dazu sagt Håkon Haugli, CEO von Innovation Norway: "Die Qualitätsauszeichnung „Made in Norway“ spielt eine zentrale Rolle in der Initiative der Regierung, norwegische Exporte zu stärken und zu fördern. Wir sind stolz, dass Hurtigruten zu den ersten Unternehmen gehört, die das Siegel verwenden. Die Produkte und Dienstleistungen von Hurtigruten sind tief in der norwegischen Geschichte, Kultur und Natur verwurzelt und passen daher perfekt zu „Made in Norway“. Es freut uns zudem, dass das Siegel nicht nur Produkte, sondern auch Erlebnisse auszeichnet.“

Hurtigruten verfolgt verschiedene Nachhaltigkeitsanstrengungen, darunter die Zero Food Waste Initiative, um Lebensmittelabfälle gänzlich zu vermeiden, und das SeaZero-Projekt, in dessen Rahmen bis 2030 das erste emissionsfreie Schiff entwickelt werden soll. Parallel dazu vollzieht Hurtigruten laut eigenen Angaben "das größte Modernisierungsprojekt in der Geschichte der europäischen Schifffahrt": so soll die Hurtigruten Flotte bis zum ersten Quartal 2025 vier Hybrid-Schiffe umfassen. Der Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen sollen nach technischen Updates in der Flotte um 25% reduziert werden.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.com (red)