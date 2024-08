MSC-Mitarbeitende stellen ihre Programm-Highlights vor

Das Tagesprogramm einer Kreuzfahrt mit MSC Cruises bietet Reisenden eine Vielzahl an Optionen. MítarbeiterInnen der Schweizer Reederei präsentieren nun ihre persönlichen Highlights des Bordprogramms - von Sport und Spaß über Wissenswertes zu den Reisezielen bis zum Erlernen von neuen Fähigkeiten oder Motto-Partys.

Musikalisches Highlight

Petra Malin, Kreuzfahrtdirektorin aus Österreich, derzeit an Bord der MSC Euribia, verrät uns ihr Must-See-Ziel auf ihrem Schiff: „Die Big Band in der Carousel Lounge. Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis, bei dem ein Live-Orchester mit fast 20 Musikern und hochkarätigen Sängern jeden Abend drei verschiedene Themenshows aufführt. Die Carousel Lounge selbst ist der beste Veranstaltungsort auf See und bietet eine intime und stimmungsvolle Atmosphäre. Noch magischer wird es, wenn wir durch malerische Fjorde kreuzen. Die majestätische Natur dient als atemberaubende Kulisse und sorgt für Momente, die einem Gänsehaut bescheren.“

Tee Time im MSC Yacht Club

Georg Schmickler, Chief Business Development Officer und in dieser Funktion auch für die Vermarktung des MSC Yacht Clubs verantwortlich empfiehlt die Tee-Zeremonie in der Top Sail Lounge. „Am liebsten genieße ich den unvergleichlichen Meerblick in der Top Sail Lounge des MSC Yacht Clubs. Hier zelebrieren die Butler einmal pro Woche eine traditionelle englische Teezeremonie mit exklusiven Teesorten, Scones, Gurkensandwiches und vielem mehr. Ein absolutes Highlight. Wir empfehlen den MSC Yacht Club allen Gästen, die sich Luxus, Ruhe und Entspannung wünschen. Das Schiff-im-Schiff-Konzept mit exklusiv zugängigen Bereichen, Suiten und besonderem Service, wie etwa einem eigenen Butler, bietet den perfekten Rückzugsort.“

Gala-Abend mit den Offizieren

Schon einmal einen Offizier und Gentleman bzw. Gentlewoman an Bord erlebt? Manuela Gollner, Geschäftsführerin MSC Cruises Österreich rät dazu, einfach einen Offizier an Bord kennenzulernen: „Bei ‚Officers in Motion‘ tanzen die Offiziere des Schiffes in Gala-Uniform mit den Passagieren. Dies findet meist am Gala-Abend statt. Wer sich nicht traut, das Tanzbein zu schwingen, kann sich die leitenden Offiziere des Schiffs und den Kapitän bei der Vorstellungsrunde anschauen und beim ‚Selfie mit den Offizieren‘ oder dem Fototermin mit dem Kapitän am Gala-Abend ein Erinnerungsbild schießen.“

"Sport around the clock"

Dominik Gebhard, Director Communications DACH, ist begeistert von den sportlichen Aktivitäten. Neben den langen Öffnungszeiten des Fitnessstudios, das mit modernen Technogym™-Geräten ausgestattet ist und einen Panoramablick auf das Meer bietet, gibt es viele andere Möglichkeiten, an Bord aktiv zu werden und fit zu bleiben. „Viele Schiffe haben eine Laufstrecke auf dem Oberdeck für die morgendliche Jogging-Runde. Andere machen gerne Stretching oder Gymnastik am Pool. Tagsüber werden zahlreiche weitere Fitnessaktivitäten angeboten. Besonders gut gefällt mir die Indoor-Sporthalle auf den Schiffen der Meraviglia-Klasse, wo verschiedene Mannschaftssportarten wie Basketball oder Fußball angeboten werden.“

Das Tanzbein schwingen

Anna von der Goltz, Marketing Manager empfiehlt: „Tanzstunden an Bord. Ob Salsa, Tango, Line Dancing, Merengue oder den schnellen italienischen Volkstanz Tarantella - an Bord gibt es fast täglich Tanzstunden, die sich einem bestimmten Tanzstil widmen. Egal ob blutiger Anfänger oder erfahrener Tänzer, die Kurse sind so aufgebaut, dass jeder mitmachen kann. Und für Singles springen MitarbeiterInnen aus dem Entertainment-Team gerne als Tanzpartner ein.“

Abwechslungsreiche Kurse

Reisen bildet – findet auch Pasha Asiladab-Honigsperger, Commercial Manager: „Neben den Eindrücken und Informationen, die auf den abwechslungsreichen Landausflügen gesammelt werden können, finden an Bord vielerlei Zusatzangebote statt: Sprachkurse, zum Beispiel ‚Norwegisch für Reisende‘ auf den Routen der MSC Euribia durch die norwegischen Fjorde, Lektoren-Vorträge zu Kultur und Geschichte der besuchten Destinationen, Quiz Shows zu Geographie, Kulinarik sowie Unterweisungen zu kunsthandwerklichen Aktivitäten.“

Neue Menschen & Kulturen kennenlernen

„Tanz- und Theatershows, die du einfach nicht verpassen darfst“ - Julia Belck ist Guest Service Agent und arbeitet seit Mai dieses Jahres an Bord der MSC Euribia. Als Crewmitglied erlebt sie aus erster Hand die Highlights des täglichen Programms: „Was mir an der Arbeit bei MSC Cruises besonders gefällt, ist, dass ich viele Kollegen und Gäste aus allen Teilen der Welt kennenlerne und mit ihnen über ihre Kulturen sprechen und verschiedene Sprachen lernen kann. Außerdem liebe ich es zu sehen, wie die Gäste die Vielfalt des täglichen Programms genießen.“

"Party until you drop"

Auch am Abend sorgt MSC Cruises für Unterhaltung aller Altersgruppen. Die Lieblingsaktivitäten bzw. Locations von Deborah Eichler, Social Media Specialist, sind die Silent Disko (an Bord der MSC Euribia oder der MSC World Europa), die After Dark Parties mit DJ oder die Live Musik in verschiedenen Bars & Lounges. „Besonders empfehle ich die Sky Lounge an Bord der Meraviglia-Class Schiffe, die Big Band in der Carousel Lounge der MSC Euribia oder Vorstellungen in der Panoramalounge der MSC World Europa. Auch für Alleinreisende ist gesorgt: Es gibt täglich ein Treffen der allein reisenden Gäste in einer der Lounges.“ (red)