Aviareps: Einladung zur Roadshow in Wien

Die TeilnehmerInnen dürfen sich auf ein informatives Event in cooler Location, zum Netzwerken mit ExpertInnen freuen. Mit an Bord sind in diesem Jahr airBaltic, Allianz Travel, Azerbaijan Airlines, China Airlines, Condor, Costa, Mauritius, Silversea, Sofitel Mauritius und tenerife. Nach den spannenden Informationen und Reiseinspirationen, bleibt dann auch noch genügend Zeit die Partner persönlich kennenzulernen und sich intensiv mit ihnen auszutauschen. - bevor am Ende des Abends tolle Preise verlost werden.

Aviareps Roadshow in Wien

Datum: 26. September 2024

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

ab 18:00 Uhr Location: Badeschiff Wien - Franz-Josefs-Kai 4 / Wolfgang-Schmitz-Promenade, 1010 Wien

Anmeldung unter: www.aviareps-austria-roadshow.aviarepscrm.com/anmeldung (red)