Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 33

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Großdemo in der Hauptstadt Guineas:

Für heutigen Montag, 12. August 2024, haben oppositionelle Gruppierungen in Guinea zu Großdemonstrationen in der Hauptstadt Conakry aufgerufen. Mit den Protesten gegen die Junta-Regierung will die Allianz „Living Forces of Guinea" (FVG) die Metropole zum Stillstand bringen. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Unabhängigkeitstag in Pakistan:

Pakistan begeht am Mittwoch seinen Unabhängigkeitstag. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und lokalen Verkehrseinschränkungen muss besonders in der Hauptstadt Islamabad gerechnet werden, auch bereits im Vorfeld. Grundsätzlich besteht landesweit wegen der symbolischen Bedeutung des Datums eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen.

Ebenso Unabhängigkeitstag in Indien:

Am Donnerstag, 15. August 2024, wird auch in Indien der Unabhängigkeitstag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen und Anweisungen der Behörden befolgen.

Erhöhte Terrorgefahr in Teilen der Türkei:

Der Donnerstag ist der Jahrestag des Beginns des bewaffneten Kampfes kurdischer Gruppen unter anderem im Südosten der Türkei. Gegenwärtig hat das Datum wegen der wieder intensivierten bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Militär und PKK besondere Bedeutung. Rund um den 15. August 2024 besteht eine zusätzlich erhöhte Gefahr von Terroranschlägen und gewaltsamen Protesten in der Türkei, besonders in südöstlichen Landesteilen

Mögliche easyJet-Streiks in Portugal:

Die portugiesische Fluggewerkschaft (SNPVAC) hat einen Streik des easyJet Kabinenpersonals von Donnerstag bis Samstag angekündigt. Während des Streikzeitraums werden keine Flüge der Airline durchgeführt. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

