Anex-Reisemarken laden im Herbst zur großen Roadshow ein

Ab Herbst 2024 erhalten die VertriebspartnerInnen der Veranstaltergruppe in 17 Städten Highlights, Trends und Neuigkeiten aus den Zielgebieten von den vier Veranstaltermarken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen präsentiert. Neben Fakten und Insight-Wissen aus der Anex-Markenwelt stehen die Sommerprogramme für das Jahr 2025 im Fokus. Zudem haben Agenturen auf der Reisemesse die Möglichkeit, sich mit Branchenpartnern auszutauschen und deren Neuigkeiten aus erster Hand zu erfahren.

Events in Wien und Linz

Die Sommer2025-Roadshow beginnt am 15. Oktober in Berlin und endet am 13. Februar in Hannover. In Österreich macht das Anex-Team am 3. Dezember 2024 in Wien und am 4. Dezember 2024 in Linz Halt.

Start der kostenfreien Veranstaltungen ist jeweils um 18:00 Uhr. Reisebüropartner können an attraktiven Verlosungen teilnehmen, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Da die Teilnehmerzahl limitiert ist, sollten sich interessierte Reisebüroinhaber und Expedienten schnellstmöglich registrieren. Anmeldeschluss ist der 15. September.

Anmeldung zur Sommer2025-Roadshow HIER (red)