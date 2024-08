Verona & Gardasee: Ausflugs-Highlights für die ganze Familie

Dank Freizeitparks, Outdoor-Aktivitäten, kinderfreundlichen Museen und kulturellen Angeboten für Familien schafft die Region einzigartige Sommermomente für Klein und Groß. Hierfür müssen sich Urlauber noch nicht einmal zwischen Strand und Bergen entscheiden - der unvergleichliche Vorteil dieser Region liegt in der schnellen Verbindung zwischen See und Bergen - ideal für einen abwechslungsreichen Urlaub für die ganze Familie.

Actionspaß für jeden Geschmack

Nirgendwo in Italien ist die Vergnügungspark-Dichte so hoch wie in der Region Venetien und dem Gardasee. Deren Thematik ist dabei vielfältig - vom abenteuerlustigen Gardaland über die Wasserwelt von Canevaworld, oder dem Kinoerlebnis im Movieland Park. Für Abenteurer, die die umliegende Natur erkunden wollen, empfiehlt sich der Parco Natura Viva mit seiner Artenvielfalt oder der Sigurtà-Garten mit seinen weitläufigen, blühenden Flächen. Der Veja Adventure Park lädt zu aufregenden Aktivitäten in den Bäumen ein, während der Park der Wasserfälle von Molina mit seinen beeindruckenden Wasserfällen für unvergessliche Erlebnisse sorgt.

Familien, die darüber hinaus noch etwas Sportliches erleben möchten haben zahlreiche Outdoor-Aktivitäten zur Auswahl: Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, zwischen Weinbergen und Olivenhainen, oder beim Ausritt in den Moränenhügeln. Bei einem Ausflug nach Torri del Benaco können Familien die Felsgravuren von Crero entdecken oder sich bei einer Radtour auf dem Sonnenradweg oder auf der Strecke von Brenzone nach Malcesine austoben. Kleine Wasserratten können zudem an einem Segel- oder Windsurfing-Kurs teilnehmen, während Eltern sich ein eine wohlverdiente Pause am Strand gönnen. Die Strände der Riviera degli Ulivi empfehlen sich ebenfalls zum Entspannen oder für Badespaß.

Ab ins Grüne

In der Region können Besucher tief in die Natur eintauchen – etwa bei der Überquerung der tibetischen Brücke, die das Dorf Pai di Sopra mit Crero im Vanzana-Tal verbindet. Mit einer Länge von 34m und einer Breite von etwas mehr als einem Meter erreicht die tibetische Brücke eine maximale Höhe von etwa 45m und besteht vollständig aus Stahl mit rutschfesten Gitterrosten. Für ein unvergessliches Abenteuer in luftiger Höhe können Urlauber den Gipfel des Monte Baldo erklimmen, entweder mit der Seilbahn Prada Costabella oder der Seilbahn Malcesine. Letztere ist weltweit bekannt für ihre rotierenden Kabinen, die einen 360-Grad-Blick auf den blauen See, das Castello Scaligero von Malcesine und die Flora des Monte Baldo bieten.

Kühlere Temperaturen und einen langsamen, respektvollen Tourismus finden Besucher in der Lessinia, eine Region mit sanften Wegen, den charakteristischen steinernen Dächern der alten Zimberndörfer, Buchenwäldern und einer Atmosphäre der Zeitlosigkeit. Die Lessinia ist die ideale Bergwelt für Familien – sowohl für diejenigen, die Weite suchen, als auch für Abenteurer. Um die natürliche Schönheit dieser Region zu erleben, können Reisende den Regionalen Naturpark Lessinia besuchen. Zwischen Wiesen, Hügeln und Bergen, archäologischen Stätten und prähistorischen Überresten haben Naturenthusiasten die Möglichkeit viele Tierarten zu beobachten, darunter Hirsche, Murmeltiere, Rehe, Füchse, Steinadler, Wanderfalken, Fasane oder Auerhähne.

Museen für Groß und Klein

Die Lessinia ist weiterhin reich an alten Naturdenkmälern: Auf der Bella Lasta können Kinder als Paläontologe auf Spurensuche nach Dinosaurier-Fußabdrücken gehen. Zahlreiche unberührte und gut erhaltene Stätten warten darauf, entdeckt zu werden – vom Tal der Sphinxen über die Grotte von Monte Capriolo bis hin zum Wald von Giazza und dem Corno d'Aquilio. Diese Orte laden zu abenteuerlichen Erkundungen ein. Kleine Museen tragen zudem zur Entdeckung diverser Schätze bei: Das Fossilienmuseum in Bolca bietet Einblicke in die Fossilienforschung des Steinbruchs von Pesciara im Osten Veronas, während das Zimbrische Museum in Giazza die Tradition der zimbrischen Kultur bewahrt.

Auch das Kuratorium Cimbricum Veronense engagiert sich für den Schutz und die Verbreitung des Erbes dieses Volkes. In der Ebene der Dogi konzentriert sich das Angebot für Familien auf Bildungsaktivitäten in den Museen wie etwa die Fioroni-Stiftung Sie besteht aus dem Casa Museo und dem Umweltarchäologischen Zentrum und hat für den Sommer ein umfangreiches Bildungs- und Schulungsprogramm auf dem Plan. Die Valpolicella ist weltweit für ihre Weine bekannt, bietet jedoch auch viele spannende Erlebnisse für die jüngeren Besucher. Hier finden sie eine Vielzahl von Aktivitäten, so können Kinder beispielsweise auf Lehrbauernhöfen die Tiere des Landlebens entdecken oder an naturkundlichen Wanderungen teilnehmen.

Kultur für Kinder

Auch in der Hauptstadt Verona finden Familien einige kinderfreundliche Aktivitäten, die den Kleinen vor allem die Kultur dieser historischen Stadt nahebringt. Das IAT-Büro in Verona bietet Schatzsuchen an, darunter der Rundgang „Suche in der Stadt“, der durch die Flussschleife Adige zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im Herzen der Altstadt führt. Die „Suche jenseits der Etsch“ lädt dazu ein, das Veronetta-Viertel zu erkunden. Die Fondazione Aida, in der Nähe von Forte Gisella, verfügt über einen umfangreichen Veranstaltungskalender, der donnerstagabends spezielle Kinderveranstaltungen im Programm hat. Das interaktive Kindermuseum Verona bietet auf zwei Etagen zahlreiche Möglichkeiten zum Experimentieren und Spielen für Kinder und Erwachsene, wobei Neugier der Schlüssel zu vielen Entdeckungen ist.

Weitere Informationen unter: www.VisitVerona.it – www.lagodigarda.com (red)