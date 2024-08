TUI Hautnah Abendveranstaltung am Wörthersee

Am 17. Juli nahmen zehn Agents an der regionalen und exklusiven TUI Hautnah Abendveranstaltung in Pörtschach teil. Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, informierte gemeinsam mit Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Managerin airtours für Österreich und CEE, bei einem exklusivem Pop-Up-Erlebnis von Okto am See über Neuigkeiten und aktuelle Highlights rund um TUI sowie airtours.

Sommerliches Event am Wörthersee

Die Agents wurden an diesem Abend in der Pop-Up Location Villa Miralago - eine japanische Taverne, aufgepeppt mit orientalischen Vibes und einem Hauch Exotik - direkt am Wörthersee begrüßt. Die Teilnehmenden des Informationsabends wurden mit Köstlichkeiten von Okto am See verwöhnt. Thomas Müller und Claudia Janner-Moser informierten die Gäste des TUI Hautnah Abends über aktuelle airtours Themen, wie etwa über airtours Privat Travel, sowie über TUI Highlights in der kommenden Herbst- und Wintersaison. (red)