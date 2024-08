TUI Deutschland: Ilka Lauenroth übernimmt auch Partnervertrieb

Wie in ihrer heutigen Funktion wird sie auch weiterhin an Benjamin Jacobi, TUI Deutschland Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, berichten. Peter Wittmann hat sich bereits vor einigen Jahren für die Altersteilzeit entschieden und startet jetzt in die passive Phase des Modells.

Vom Lehrling zur Managerin

Ilka Lauenroth startete ihre TUI-Laufbahn 1991 als Auszubildende und übernahm danach verschiedene Positionen in der IT und im Vertrieb. In 2005 begann sie ihre Managementlaufbahn. Von 2012 bis 2019 leitete Ilka Lauenroth den Bereich TUI Cars, Camper & Hausboote, von 2019 bis 2023 war sie Leiterin des Bereichs Steuerung, Marketing und Leistungsträger-Einkauf. Seit April 2023 zeichnet sie als Director TUI Franchise verantwortlich.

Peter Wittmann blicke auf eine beispielhafte Karriere bei TUI zurück, seit er 2002 zum Unternehmen kam. In verschiedenen Führungspositionen habe er die eigene Vertriebs- und Franchise-Organisation im deutschen Markt, indem er zahlreiche Projekte leitete, wie z.B. den Aufbau von FIRST Business Travel, die Integration von TUI Leisure Travel in die TUI Deutschland oder die enge Verzahnung zwischen TUI.com und dem Reisebürovertrieb, geprägt, so das Unternehmen in der Presseaussendung. (red)