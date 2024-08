Anex: Mehr Umsatz, höhere Provision

Die zuvor am Ende des touristischen Jahres auf das gesamte Umsatzvolumen ausgezahlte Provisionsstaffel wird für Agenturen mit einem Umsatz ab 325.000 EUR umgestellt auf eine Grundprovision ab der ersten Buchung. Diese orientiert sich am Reisebüroumsatz zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24. In der Spitze ist für sehr starke Partner eine Grundprovision von 13 Prozent erreichbar.

13% Grundprovision möglich

Agenturen, die die Anex Gruppe im laufenden Jahr mit starken Umsätzen unterstützt haben, werden im neuen touristischen Jahr nicht auf die Auszahlung der Staffelprovision warten müssen. So erhalten Top-Agenturen, die per Ende Oktober mehr als 590.000 EUR Umsatz erreichen, ab November sofort eine erhöhte Grundprovision von 13%. Auch Reisebüros, die in diesem Jahr darunter liegende Staffelumsätze erreichen, werden von der neuen Regelung profitieren. Agenturen mit einem Umsatz von mindestens 325.000 EUR im touristischen Jahr 2023/24 erhalten im kommenden Geschäftsjahr 12% Grundprovision. Reisebüros mit einem Umsatz von 401.000 EUR starten sofort mit 12,5% Grundprovision. Die Umstellung der Grundprovision wird systembedingt ab Mitte November umgesetzt.

Keine Provisions-Rückzahlungen

„Wir setzen hier auf Vertrauen in unsere Partner und in unser Produkt, das wir zum Winter noch einmal deutlich ausgebaut haben, in Destinationen wie beispielsweise Spanien, Ägypten und auf der Fernstrecke. Und auch im Sommer wollen wir wachsen,“ erklärt Anex-Vertriebsdirektor Hakan Gürova. „Es lohnt sich, uns zu buchen. Unser neues System zahlt auf die Liquidität unserer Partner ein, die zuletzt unter anderem durch die Insolvenz eines Marktbegleiters gelitten hat und stellt zugleich eine große Vereinfachung dar. Daher sind wir überzeugt, dass unsere Vertriebspartner die Umsätze aus dem Vorjahr noch übertreffen werden“, so Gürova. Daher verzichte man auf Rückzahlungen am Ende des touristischen Jahres, sollte das Umsatzvolumen aus dem Vorjahr nicht erreicht werden.

Kein Mindestumsatz

Die Anex-Gruppe führe darüber hinaus ihre ohnehin bereits enge Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb unverändert fort; Sie zahlt eine Grundprovision von 11% ab der ersten Buchung, ohne Mindestumsatz. Auch die Stufen für das Erreichen der Staffelprovisionen bleiben unangetastet. „Alle Umsätze der Veranstaltermarken Anex Tour, Neckermann Reisen, Bucher Reisen und Öger Tours fließen dabei in die Berechnung ein. Da wir das Portfolio über alle Marken hinweg sehr stark ausgebaut haben, können die einzelnen Umsatzstufen für die nächsthöhere Provisionsstaffel gut erreicht werden“, ist Gürova überzeugt.

Das Vergütungsmodell gilt wie bisher sowohl für die klassischen Pauschalreisen (Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours, Neckermann Reisen) als auch für die dynamischen Produktlinien (XANE, XBU, XOGE und XNEC). Darüber hinaus erhalten Agenturen die volle Reisebüroprovision ebenfalls auf Nur-Flug und Nur-Hotel-Produkte. (red)