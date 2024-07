Flughafen Innsbruck: airBaltic fliegt im Winter nach Riga

Mit airBaltic startet ein weiterer neuer Airline-Partner eine neue Strecke in der kommenden Wintersaison am Flughafen Innsbruck. Die lettische Fluglinie nimmt erstmals einen Nonstop-Flug zwischen Innsbruck und Riga in ihr Flugprogramm auf, die Flugzeit zwischen Tirol und Lettland beträgt knapp 2,5 Stunden. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A220-300 - ein Flugzeugtyp, der bisher am Flughafen Innsbruck noch nicht zu sehen war.

Flugzeiten Innsbruck - Riga:

Innsbruck - Riga: Abflug: 08:35 Uhr - Ankunft 12:00 Uhr

Abflug: Riga - Innsbruck: Abflug: 06:20 Uhr - Ankunft 07:45 Uhr

Die Flüge werden jeden Sonntag zwischen 22. Dezember 2024 und 23. März 2025 durchgeführt. Passagiere können bei der Flugbuchung zwischen Economy (ab 89 EUR) und Business Class (ab 269 EUR) wählen.

Über die Hauptstadt Lettlands

Riga ist die Hauptstadt Lettlands und mit rund 600.000 EinwohnerInnen die größte Stadt des Baltikums. Besonders in den letzten Jahren hat sich Riga zu einem Trendziel für Städtereisen entwickelt. Die neue Strecke stellt für den Flughafen Innsbruck eine attraktive Erweiterung des Winterflugprogramms 2024/25 dar, denn sie ist sowohl für Städtereisende als auch für Gäste aus Lettland interessant. (red)