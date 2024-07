Anex Gruppe baut Winter-Angebot stark aus

Rückenwind für den Programmausbau gebe die Entwicklung der aktuellen Sommersaison, wie das Unternehmen mit den Veranstaltermarken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen mitteilt. Die Last-minute-Buchungen hätten sich in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt mit besonders großen Zuwächsen in der Türkei, Ägypten, Spanien und Griechenland. Unter anderem habe auch „der Marktaustritt eines Mitbewerbers“ den Trend zur späten Buchung befeuert. „Unser kundenfreundlicher Service, für FTI-Gäste in Vorleistung zu gehen, hat viele Urlauber überzeugt“, sagt Yasir Karaçor, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH.

Die unbürokratische Unterstützung habe vielen Kunden die Finanzierung ihrer neuen Reisebuchung erleichtert und der Anex Gruppe große Sympathien bei den Gästen und Vertriebspartner beschert, heißt es. Eine Entwicklung, die sich auch in den aktuellen Buchungen für den Winter 2024/2025 widerspiegle, die im Vergleich zum Vorjahr zweistellig im Plus liegen. Auch hohe Frühbucherermäßigungen seien ein Argument: Bei Buchung bis zum 30. September 2024 erhalten Urlauber bis zu 45% Rabatt auf den Hotelpreis.

Programmausbau Spanien, Ägypten, Türkei

Besonders stark erweitert hat die Anex Gruppe ihr Programm laut Mitteilung in Spanien. Mit 560 Hotels wurde die Zahl der Unterkünfte auf den Balearen, den Kanaren und dem Festland nahezu verdoppelt. Bei den Kanarischen Inseln ist das Angebot um 40% auf rund 350 Häuser gestiegen. Die Flugverbindungen wurden, vor allem mit Eurowings, stark ausgebaut. Durch das erweiterte Flugprogramm sind neben dem klassischen zweiwöchigen Urlaub auch Aufenthaltsdauern von zehn oder zwölf Tagen möglich. Für rund 20 Hotels, darunter viele Häuser namhafter Hotelketten wie Lopesan, THB oder auch SBH. haben die Veranstalter Anex Tour und Neckermann Sonderpreise vereinbart.

Mit mehr als 250 Hotels – davon 24 Adults-Only-Häuser und 15 Resorts mit sehr großen Aquaparks – haben die Anex-Gäste auch in Ägypten die Qual der Wahl. Erstmals angeboten werden u.a. das Creek Hotel El Gouna, das Double Tree managed by Hilton Sharks Bay in Sharm El Sheikh und das Jaz Marava in Marsa Alam. Durch den starken Ausbau des Ägypten-Flugprogramms mit Eurowings bieten sich den Gästen viele Anreiseoptionen.

Das sehr umfassende Portfolio in der Türkei wurde im Winter weiter ergänzt. Neu im Programm von Öger Tours, dem Türkei- und Orient-Spezialisten der Gruppe, ist etwa das Arnor de Luxe Hotel & Spa in Side. Neckermann Reisen hat z.B. das Boutiquehotel Alp Pasa in der Altstadt von Antalya und das Akra V Hotel im Zentrum der Stadt neu im Angebot.

Neues auf der Fernstrecke

Auf der Fernstrecke hat vor allem Neckermann Reisen sein Programm deutlich erweitert. Neu im Angebot ist Curaçao. Auf der Karibikinsel können die Gäste zwischen zehn verschiedenen Hotels wählen, darunter auch das Livingstone Jan Thiel Beach Resort und das Dreams Curacao Resort, Spa & Casino. In den USA, die von Neckermann und Bucher Reisen angeboten werden, ist Miami mit 68 Hotels erstmals auch im Winter im Programm. Massiv erweitert wurde die Zahl der Hotels in New York: von 20 im Vorjahr auf 166 in der kommenden Wintersaison. Mit rund 400 Hotels in Bangkok, Phuket, auf Koh Samui und in Khao Lak ist die Angebotsvielfalt auch in Thailand gestiegen. Die Veranstalter der Anex Gruppe bieten eine große Auswahl an Unterkünften, darunter namhafte Hotels wie das X10 Khaolak Resort in der gleichnamigen Urlaubsregion. (red)