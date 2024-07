Happy Birthday GCE Die Marketing- und PR-Agentur global communication experts (GCE) feiert in diesem Sommer ihr 15-jähriges Bestehen und darf auf stolz eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. So setzte die Agentur um Geschäftsführerin Dorothea Hohn von Anfang an auf organisches Wachstum und gehört heute mit einem Umsatz von rund 6 Mio. EUR im vergangenen Jahr und zwei Standorten in Frankfurt und München zu den führenden Marketing- und PR-Spezialisten für die internationale Reiseindustrie.

MitarbeiterInnnen sind das Herz der Agentur

„Das Herz von GCE sind unsere Mitarbeiter. Im Team arbeiten rund 35 Expertinnen und Experten, viele mit einem multikulturellen Hintergrund, die sich tagtäglich mit viel Engagement, Kreativität und Know-How um die Marketing-, PR- und Sales-Arbeit unserer Kunden kümmern“, sagt Dorothea Hohn, die selbst über einen mehr als 30-jährigen touristischen Background verfügt. Derzeit gehören mehr als 50 internationale Tourismus-Ministerien und Organisationen, Hotels und Hotelgruppen, Fluggesellschaften, Reisevertriebsorganisationen, Kreuzfahrtanbieter, Autovermietungen und Immobilienentwicklungen zum GCE-Kundenstamm.

Vielfältiges Portfolio

Dabei liegt das Kerngeschäft der vielfach ausgezeichneten Agentur in der Beratung und Umsetzung von Kommunikations- und Vertriebs-Strategien für internationale Kunden in deutschsprachigen Märkten. Dazu gehören auch die Erstellung von Mitarbeiter-Publikationen und Broschüren, Medienarbeit und Influencer-Projekte sowie im Bereich der Länderrepräsentanzen Reisebüro-Trainings, Produktschulungen und Messebetreuung für Kunden.

Von Chile über Südafrika bis Singapur

Der erste große Kunde der Agentur nach der Gründung im Jahr 2009 war ‚Teneriffa Tourismus‘ – die Tourismus-Werbung für Teneriffa, für die GCE nach zahlreichen Ausschreibungen bis heute arbeitet. Zum aktuellen Portfolio gehören Destinationen wie Südafrika, Singapur, Chile, Monaco, Finnland bis hin zu Québec, Visit Florida und Jerusalem. Hotelgruppen wie Leonardo Hotels, Falkensteiner Hotels & Residences, Vila Vita Marburg und auch eines der spektakulärsten Hotels der Welt, das Atlantis, The Royal in Dubai, setzen ebenso auf die Expertise von GCE wie die AVIS Budget Autovermietung oder auch LATAM Airlines.

Corona-Krise gemeistert

Eine Herausforderung für GCE sei die COVID-19-Krise 2019 gewesen, die die Tourismusbranche auf den Kopf gestellt hat. „Wir sind gewohnt kreativ mit den Auswirkungen der weltweiten Pandemie umgegangen und haben nicht nur weiterhin spannende Konzepte und Kommunikationsformate entwickelt, sondern haben uns in dieser Zeit mit anderen Tourismusexperten aus ganz Europa zusammengeschlossen“, so Hohn. GCE gehört auch zu den Gründungsmitgliedern der International Tourism Group (ITG). Diese ging am 13. September 2021 europaweit an den Start und bietet mit einer innovativen datenbasierten Beratung nahtlos integrierte Lösungen für PR, Werbung, digitale Innovation, Beratung, Business Intelligence und Repräsentanz-Dienstleistungen.

Wir gratulieren euch recht herzlich zu den ersten 15 Jahren und bedanken uns für die stets professionelle und freundschaftliche Zusammenarbeit – wir freuen uns auf viele weitere Jahre!