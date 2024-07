Vietnam Airlines erhält ersten Airbus A320neo

Diese Erweiterung sei eine wichtige Ergänzung der Flotte, da die Fluggesellschaft aufgrund der weltweiten Rückrufaktionen für Triebwerke mit Engpässen zu kämpfen hat, so die Fluggesellschaft. Die A320neo ist die erste von insgesamt drei Airbus A320neo, die Vietnam Airlines in diesem Jahr übernehmen wird. Das Schmalrumpfflugzeug mit Triebwerken der neuesten Generation verbraucht im Vergleich zur Vorgängergeneration 16% weniger Treibstoff, ist um 75% leiser sind und stößt um 50%weniger Schadstoffe aus.

Zwei-Klassen-Konfiguration

Das Flugzeug verfügt über 182 Sitze in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit acht Sitzen in der Business Class und 174 Sitzen in der Economy Class. Die Passagiere erwartet eine komfortable Polsterung, ein Sitzabstand von 28 bis 29 Zoll und eine Sitzneigung von 5 Zoll. Mit der Einführung der A320neo bekräftige Vietnam Airlines ihr Engagement für die Modernisierung ihrer Flotte und die Verbesserung ihres Flugbetriebs, um der steigenden Nachfrage, insbesondere während der Sommerreisezeit, gerecht zu werden.

Die A320neo werde auf Inlandsstrecken wie Hanoi - Dalat, Hanoi - Phu Quoc, Ho-Chi-Minh-Stadt - Thanh Hoa und Ho-Chi-Minh-Stadt - Chu Lai eingesetzt. In naher Zukunft soll die Airline auch Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787-10 erhalten. Die Boeing 787-10 ist das größte Mitglied der Dreamliner-Familie und das größte Passagierflugzeug in der derzeitigen Flotte von Vietnam Airlines. (red)